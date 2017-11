MOONDANCE ALEXANDER/ Su Italia 1 il film con Kay Panabaker (oggi, 26 novembre 2017)

Moondance Alexander, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Kay Panabaker e Don Johnson, alla regia Michael Damian. Il dettaglio della trama.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST KAY PANABAKER

Il film Moondance Alexander va in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 14.15. Una pellicola che è stata prodotta del 2007 ed è stata diretta dal regista Michael Damian (New York Academy, Flicka ragazza selvaggia, Natale a Castelbury Hall) e interpretata da Kay Panabaker (Fame - Saranno famosi, Scrittrice per caso, la serie tv No ordinary family), Don Johnson (Harley Davidson & Marloboro man, Django unchained, la serie tv Miami vice) e Lori Loughlin (Garage sale mystery, le serie tv Gli amici di papà e 90210). Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MOONDANCE ALEXANDER, LA TRAMA DEL FILM

Moondance (Kay Panabaker) è una ragazza di provincia caparbia e sempre alla ricerca di un'avventura. La giovane vive sola con la madre Gelsey (Lori Loughlin), una donna eccentrica ma affettuosa. Mentre è impegnata in una commissione, Moondance incontra un cavallo scappato dall'allevamento lì vicino, di proprietà di Dante Longpre (Don Johnson), un ex campione di salto ad ostacoli. Moondance ribattezza il cavallo Checkers e quando si reca al maneggio per restituirlo chiede di parlare con il proprietario. Convinta che il cavallo possa diventare un campione di salto ad ostacoli, Moondance chiede a Dante di addestrarla ed insegnarle a cavalcare. In cambio delle lezioni, la ragazza lavorerà come stalliera nel maneggio. Gelsey non è per nulla entusiasta della decisione della figlia, ma dopo aver parlato con Dante si lascia convincere a far fare uin tentativo alla figlia. L'obiettivo della ragazza è il Bow River Classic, una competizione che si svolge lì vicino ogni estate. L'anno precedente la gara è stata vinta da Fiona (Sasha Cohen) e dal suo cavallo Montecarlo. La ragazza, appartenente ad un altro e più prestidioso maneggio non ha intenzione di farsi soffiare il titolo, ma no ha ancora fatto i conti con le abilità di Checkers e la determinazione e la caparbietà di Moondance.

© Riproduzione Riservata.