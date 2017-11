Naya Rivera/ La star di Glee picchia il marito Ryan Dorsey: arrestata

Naya Rivera è stata arrestata mentre si trovava con la sua famiglia nel West Virginia e rilasciata su cauzione per violenza domestica. a sporgere la denuncia il marito, Ryan Dorsey...

26 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Naya Rivera (Facebook)

Arriva dagli Stati Uniti la nuova storia di violenza, e coinvolge una delle protagoniste più amate della celebre serie tv che negli anni passati ha fatto sognare gli adolescenti di tutto il mondo. Stiamo parlando di Naya Rivera, attrice molto nota dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Glee, che ieri sera è stata arrestata con l'accusa di violenza domestica. Secondo quanto dichiarato dal marito, Ryan Dorsey, l'attrice, in seguito a una discussione piuttosto accesa, l'avrebbe colpito alla testa e al labbro nel bel mezzo di una passeggiata insieme al figlio. Dopo l'arresto, Naya Rivera è stata successivamente rilasciata su cauzione e al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione; contro di lei, però, ci sarebbe un filmato girato proprio da suo marito e che, secondo quanto rivelato dalla Cnn, la immortala in maniera inconfutabile mentre si scaglia contro il suo partner.

RILASCIATA SU CAUZIONE

L'episodio che ha portato all'arresto di Naya Rivera sarebbe avvenuto sabato pomeriggio nel West Virginia, precisamente a Chesapeake, dove l'attrice si trovava con suo figlio e suo marito per trascorrere insieme ai suoi cari la festa del Ringraziamento. Secondo quanto riportato da Alessia Arcolaci di Vanity Fair, Ryan Dorsey avrebbe denunciato sua moglie dopo aver ricevuto delle percosse alla testa e al labbro nel bel mezzo di una passeggiata in compagnia del loro figlio, e l'arresto sarebbe avvenuto quella stessa sera, poco prima della mezzanotte, mentre l'attrice si trovava in compagnia della famiglia del marito. Naya Rivera, sempre secondo la ricostruzione di Ny Daily News, è comparsa poco dopo di fronte al giudice e rilasciata subito dopo su cauzione grazie all'intervento del suocero, che ha pagato i mille dollari richiesti dal tribunale per il suo rilascio.

© Riproduzione Riservata.