OFENBACH/ Grandi amici e grandi musicisti, i segreti del successo (Che tempo che fa)

Il noto duo francese degli Ofenbach questa sera sarà protagonista della puntata di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gli Ofenbach ospiti a Che tempo che fa

PRONTI A PROMUOVERE "KATCHI"

Il noto duo francese degli Ofenbach sarà questa sera gradito ospite del nuovo appuntamento con Che tempo che fa in onda su Rai 1. Gli Ofenbach all'anagrafe Dorian Lo e Cesar de Rummel sono due amici con la passione per la musica in particolare per quella elettronica che in breve tempo grazie al loro talento sono riusciti a sbancare le classifiche italiane ed internazionali con il pezzo Be mine che soltanto nel nostro Paese ha permesso loro di aggiudicarsi tre Dischi di Platino. La loro ospitata da Fazio permetterà al duo di musicisti di farsi conoscere meglio magari svelando qualche particolare della loro vita non ancora noto oppure anticipazioni riguardante i propri prossimi impegni lavorativi e professionali. Quello che è certo è che gli Ofenbach sono pronti a promuovere anche in televisione la loro nuova canzone Katchi che in realtà in Italia ha già conquistato il Disco d'Oro ed inoltre è stata scelta dalla nota azienda telefonica della Wind per la sua campagna pubblicitaria in vista dele festività natalizie.

IL SEGRETO DEL LORO SUCCESSO

Sicuramente è un momento molto fortunato per il duo di dj di musica elettronica gli Ofenbach che negli ultimi tempi stanno ottenendo un successo dietro l'altro raggiungendo risultati impressionanti grazie alle loro hit. Sicuramente il loro è un grande talento ma indubbiamente dietro il loro successo c'è anche tanto impegno e determinazione. In una recente intervista gli Ofenbach hanno spiegato il segreto del loro successo: "Ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni. Abbiamo avuto un sacco di band, sia rock, che pop. Poi abbiamo scoperto la musica elettronica, in particolare il 'French touch', artisti come Daft Punk e Justice, e successivamente la deep-house grazie a Dj come Robin Schulz. Così abbiamo deciso di iniziare a produrre". Hanno poi svelato che a breve arriverà il loro primo disco: "Stiamo lavorando sul nostro album di debutto. Probabilmente lo realizzeremo prima della prossima estate. Sarà un grande mix tra funk e rock e deep house. Siamo veramente eccitati di far sentire il nostro sound alla gente".

