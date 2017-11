Oroscopo di oggi di Paolo Fox, le previsioni del 26 novembre 2017: Leone in crisi, Sagittario in crescita

Oroscopo di oggi, domenica 26 novembre 2017, di Paolo Fox a LatteMiele. Buone notizie per l'Ariete, Sagittario in rampa di lancio, condizione di crescita per il segno dei Pesci.

26 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox, oroscopo di oggi - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 NOVEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dall'Ariete e dai Pesci. La buona notizia per l'Ariete è che la prossima settimana inizierà con Sole e Luna favorevoli. Non solo possono trovarsi delle buone occasioni ma piano piano si sviluppa un progetto. Più che essere in ansia per questioni di carattere pratico, si è in ansia per risposte che non arrivano. In particolare se era stata fatta una richiesta oppure se si aspettava una promozione. Quando si è agitatati tutti gli altri attorno si agitano perchè si ha il potere di scatenare la tensione attorno. Tempo di sistemare i conti in sospeso. Dicembre mese importante per l'amore. Condizione importante per i Pesci. Impegno doppio rispetto a quello che era stato programmato. Dicembre sarà un mese test perché metterà in gioco le emozioni. Se si è iniziato un nuovo progetto diverso rispetto al passato, non bisogna temere: sarà il segno a vincere.

SAGITTARIO IN RAMPA DI LANCIO, SEGNI AL TOP

Ora passiamo a quei segni zodiacali che si possono considerare al top secondo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario è in questo momento pronto a muoversi all'azione, provando comunque a superare una giornata che lascia un po' a desiderare. Si è al top perché comunque il futuro è molto promettente. Il Capricorno è pronto a stupire anche se stesso con diverse performance finalizzate a migliorare l'umore e anche le finanze. C'è un buon cielo per lo Scorpione che però deve assolutamente riuscire a sfruttare diverse situazioni interessanti. Se si rimane fermi infatti non si riesce a combinare niente, anche perché non cadranno le occasioni dal cielo ma si dovrà comunque lottare per trovare una risposta e soprattutto soddisfazioni. Al Cancro sembra andare tutto bene in un momento in cui l'amore è messo al primo posto. Bisogna però riuscire a calibrare le emozioni e dargli il giusto peso.

LEONE IN CRISI

Partiamo la nostra analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 26 novembre 2017, facendo molta attenzione ai segni zodiacali che possono essere considerati né carne né pesce. Lo facciamo tramite quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni della stazione radio LatteMiele. I Gemelli sono in bilico per quanto riguarda l'amore, le situazioni vanno protette perché c'è stanchezza e non c'è una grande armonia. La Bilancia è in crisi per quanto riguarda il lavoro e quindi si deve cercare di svoltare senza trovarsi di fronte a delle complicazioni che possono portare a sentirsi un po' sottotono e non in grado di tirare su le situazioni più complicate. Il Leone è in difficoltà, non riesce a trovare vie di uscita da due giorni che sono stati molto complicati. Le evoluzioni vanno studiate a tavolino, cercando di evitare pressioni che derivano da situazioni esterne. Attenzione ad evitare intrecci complicati anche in amore, si rischia di trovarsi di fronte a un vicolo cieco.

© Riproduzione Riservata.