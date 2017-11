P. S. I LOVE YOU/ Su Rai 1 il film con Gerard Butler e Hilary Swank (oggi, 26 novembre 2017)

P. S. I love you, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Gerard Butler, Hilary Swank e Jeffrey Dean Morgan, alla regia Richard LaGravanese.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST GERARD BUTLER

Il film P.S. I love you va in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 16.35. Una pellicola romantica del 2007 che è stata sceneggiata e diretta da Richard LaGravanese (Beautiful creatures - La sedicesima luna, Freedom writers, La leggenda del re pescatore) e interpretata da Gerard Butler (Attacco al potere - Olympus has fallen, 300, Giustizia privata), Hilary Swank (Million dolla baby, Boys don't cry, Freedom writers, dove aveva già avuto occasione di collaborare con il regista) e Jeffrey Dean Morgan (Watchmen, le serie tv The walking dead e Grey's anatomy). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Cecilia Ahern, giovane scrittrice irlandese di romanzi rosa, sentimentali e romantici. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

P. S. I LOVE YOU, LA TRAMA DEL FILM

Holly (Hilary Swank) e Gerry (Gerard Butler) sono una giovane coppia, sposata da poco e molto affiatata. I due sono molto felici e promettono di non lasciarsi mai, ma il destino ha in serbo una brutta sorpresa. Gerry si ammala e la sua salute peggiora molto rapidamente. A soli 29 anni Holly si ritrova così vedova, a dover gestire l'immenso dolore di aver perso l'amato marito dopo un matrimonio così breve. In lei c'è anche una punta di rabbia irrazionale nei confronti proprio di Gerry, che aveva di giurato di non lasciarla mai e invece di è reso colpevole di averla abbandonata nel momento più felice della sua vita. Prima di morire l'uomo è però riuscito ad organizzare una sorpresa per Holly. Questa comincia infatti a ricevere lettere scritte da Gerry prima della morte, in cui le ricorda sempre quanto la ama ma la aiuta, gradualmente, a farsi una ragione della sua morte. Grazie all'aiuto postumo del marito riesce così a superare, gradualmente, il trauma della sua morte. In questo modo Holly riuscirà a rimettere in piedi la propria vita, conscia dell'eterno amore di Gerry ma pronta a vivere anche senza di lui.

