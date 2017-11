Rosy Abate la serie/ Anticipazioni terza puntata: Rosy sulle tracce di Leonardino (26 Novembre 2017)

Rosy Abate La serie, anticipazioni terza puntata 26 novembre: Rosy raggiunge Leonardo a Roma dove riesce ad entrare in contatto con lui con un piano perfetto.

26 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Rosy Abate La Serie

Rosy Abate La serie è finalmente cominciata. La fiction, spin off di Squadra Antimafia, va in onda tutte le domeniche, in prima serata su canale 5 ed è interpretata da una magistrale Giulia Michelini che è tornata a vestire i panni della Regina di Palermo che, a distanza di cinque anni dal suo addio alla Sicilia, scopre che il figlio Leonardino che ha sempre creduto morto, in realtà è ancora vivo. In questa serie, Rosy Abate ha cambiato identità. Ora si chiama Claudia e vive e lavora in Liguria dove ha una vita tranquilla accanto al compagno Francesco. Tutto, però, cambia quando i fratelli Sciarra, desiderosi di fare il salto di qualità nella mafia, si mettono sulle sue tracce. Per convincerla ad aiutarli nei loro traffici, gli Sciarra rivelano a Rosy che Leonardino è ancora vivo. Da quel momento tutto cambia. Francesco, per cercare di aiutarla, muore e Rosy torna ad essere la spietata regina di Palermo, disposta a tutto per trovare il figlio. Dopo la fuga dei fratelli Sciarra, Rosy ottiene dai marsigliesi 48 ore di tempo per rintracciarli. Rosy, così, contatta Romina, la donna di Stefano Sciarra e riesce a mettersi sulle sue tracce. L’uomo, però, viene arrestato e Rosy, insieme ai francesi, riesce a farlo fuggire dal carcere. Durante la fuga, Rosy e i francesi sono i protagonisti di uno scontro a fuoco durante il quale Stefano Sciarra muore e Rosy viene ripresa dalle telecamere. Prima di morire, però, Sciarra rivela a Rosy il posto in cui si trova Leonardino, la sua copertura, però, è saltata. La scientifica, infatti, ha rinvenuto alcune tracce di sangue nel covo di Bastelica: dall’esame del Dna si scopre che quel sangue è di Rosy Abate. Luca, il migliore amico di Francesco, riconosce in Claudia la regina di Palermo. Cosa succederà nella terza puntata in onda oggi, domenica 26 novembre, alle 21.20 su canale 5?

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: ROSY SULLE TRACCE DI LEONARDO

Ancora tre puntate, compresa quella odierna, per scoprire se Rosy Abate riuscirà ad abbracciare suo figlio rivelandogli di essere la madre. Già nella terza puntata in onda questa sera, Rosy riuscirà a stare accanto al suo bambino. Dopo la morte di Stefano Sciarra che le ha rivelato il luogo in cui si trova il figlio, Rosy si mette sulle tracce di Leonardo. La regina di Palermo raggiunge Roma dove si mette sulle sue tracce. Giunta sul posto, Rosy scopre che Leonardo è stato affidato ad una famiglia dell’alta borghesia di Roma, i Mainetti. Decide così di cercare un contatto con il suo bambino restando fortemente delusa nel momento in cui si rende conto che il piccolo non ricorda nulla della sua infanzia trascorsa in Sicilia. L’Abate, però, non si dà per vinta e riesce a mettere a punto un piano che le permette di essere assunta come baby sitter. Lavorando per la famiglia di Leonardo, Rosy riesce ad instaurare con il bambino un forte legame che, però, non viene visto di buon occhio dalla madre adottiva di Leonardo, Regina Mainetti che è interpretata da Paola Michelini, sorella di Giulia. Rosy, con il suo infinito affetto per Leonardo, genera sospetti. La famiglia Mainetti scoprirà la sua vera identità?

