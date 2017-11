SERENA GRANDI E IL FIGLIO EDOARDO/ Dalle polemiche sul padre Beppe Ercole al chirurgo estetico (Domenica Live)

Serena Grandi e il figlio Edoardo, oggi ospiti di Domenica Live: archiviata la diatriba con Corinne Clery sulle ceneri di Beppe Ercole, il giovane si ricolge ad un chirurgo estetico.

26 novembre 2017 Emanuela Longo

Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole

Oggi nel corso della trasmissione Domenica Live, la padrona di casa Barbara d'Urso dedicherà un ampio comparto al tema della chirurgia estetica estrema e non. Tra gli ospiti che prenderanno parte all'interessante talk, ritroveremo anche Serena Grandi, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e il figlio Edoardo, avuto dal matrimonio con Beppe Ercole (prima delle nozze di quest’ultimo con Corinne Clery). Come anticipato dalla conduttrice della trasmissione dell'ammiraglia Mediaset, madre e figlio commenteranno la loro visita dal chirurgo estetico avvenuta nei giorni scorsi, quando la Grandi ha accompagnato Edoardo, sostenendo la sua volontà di voler intervenire in qualche modo sul suo corpo. Nel corso della puntata, dunque, scopriremo quale parte di sé non ama particolarmente il giovane Edoardo, al punto tale da aver deciso di rivolgersi ad un esperto in chirurgia estetica. Dopo gli argomenti della passata settimana, dunque, si volta definitivamente pagina archiviando quelli che avevano rappresentato il motivo di attriti tra Edoardo, la madre Serena Grandi e l'ultima moglie di Beppe Ercole, Corinne Clery.

EDOARDO ERCOLE E LA VOGLIA DI CAMBIAMENTO

Nell'ultima puntata di Domenica Live, l'attrice ed ex concorrente del GF Vip aveva accompagnato il figlio Edoardo nello studio di Domenica Live per un nuovo incontro l'amica-nemica Corinne, ultima moglie di Beppe Ercole. Nel corso dell'appuntamento era stato trasmesso l'incontro avvenuto tra il ragazzo e l'attrice francese, in casa di quest'ultima, durante il quale il primo aveva potuto finalmente "incontrare" le ceneri dell'amato padre, per anni rimaste al centro della diatriba familiare. "Ha messo delicatamente la mano sopra (l’urna, ndR), come se volesse accarezzarla e mi ha detto: "Corinne, sento il profumo di papà!"", ha raccontato di recente la Clery alle pagine del settimanale Nuovo. Dopo aver ritrovato la sua serenità e, in qualche modo, la sua famiglia allargata, ora Edoardo ha bisogno di pensare a se stesso ed un primo passo è stato rappresentato proprio dalla recente visita compiuta insieme alla madre Serena da un chirurgo estetico che si prenderà cura del suo corpo e del suo aspetto, del quale, evidentemente, non è del tutto soddisfatto. Edoardo raggiungerà la sua totale serenità o cova dei dubbi in merito agli interventi di natura estetica?

