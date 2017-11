SILVIO BERLUSCONI/ “Il programma di M5S è delirante, sono peggio del Pd...” (Che tempo che fa)

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ospite nella nuova puntata di Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio nella seconda serata di Rai 1.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Silvio Berlusconi a Che tempo che Fa

SILVIO BERLUSCONI E IL PERICOLO M5S

Silvio Berlusconi è senza dubbio l’ospite più atteso di questa nuova puntata di Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Per l’ex Primo Ministro ed attuale leader di Forza Italia, questo è un momento molto importante della propria carriera politica in quanto in campo per cercare di riportare al Governo la coalizione di Centrodestra. In attesa di ascoltare le sue riflessioni, in una recente intervista riporta da TgCom 24, Berlusconi ha parlato del ‘pericolo grave’ rappresentato per il Paese dal Movimento Cinque Stelle: “Il M5S ha un programma delirante basato sull'invidia per il ceto medio... Oggi il pericolo grave è rappresentato dai Cinquestelle non dal Pd. E' un grande pericolo: non vedo persone migliori di me che possano spiegare agli italiani questo pericolo. Io faro' capire anche a coloro che non vogliono votare che è bene vadano a votare o si vedranno cadere addosso una serie di imposte. Per sconfiggere i Cinque Stelle ci vuole una svolta, affidata a chi ha l'esperienza, la competenza, l'autorevolezza per realizzarla. Per questo sono convinto che gli italiani ci daranno fiducia”.

“ANCELOTTI? ADATTO A TUTTO”

Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo è tornato ad occuparsi anche di calcio. L’ex presidente del Milan ha voluto innanzitutto tranquillizzare i tifosi rossoneri sulla nuova proprietà cinese dopo che il New York Times aveva sollevato dei dubbi sulla possibilità finanziarie di Yonghong Li: “Per cedere il Milan, Fininvest si è affidata ad advisor, studi legali e banche di livello internazionale. Gli acquirenti cinesi hanno sempre rispettato puntualmente gli impegni presi e un fondo importante come Elliott ha ritenuto di poter garantire loro un prestito rilevantissimo”. Poi si è espresso anche sulla Nazionale Italiana e sulla possibilità che Carletto Ancelotti possa essere il nuovo ct: “È un tecnico talmente bravo e al quale voglio così bene, che lo considero adatto a qualsiasi compito. Per il calcio italiano non c’è una ricetta magica. Occorre un lungo e paziente lavoro per ricostruire, partendo dai vivai, dalla valorizzazione dei giovani. L’Italia non può permettersi di rimanere a lungo ai margini del grande calcio. Una nazionale vincente sarebbe un formidabile veicolo di promozione del 'made in Italy', del turismo, della moda, del sistema Italia nel suo complesso”.

