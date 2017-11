SNOWFALL/ Sbarca su Fox la serie Tv in stile anni '80. Anticipazioni del 26 novembre

Snowfall, anticipazioni del 26 novembre 2017. Franklin decide di iniziare a vendere cocaina, mentre El Oso spara ad un uomo durante una rapina ed entra nel cartello di Los Angeles.

Snowfall, in prima Tv assoluta su Fox

SNOWFALL, IL NUOVO DRAMA DI JOHN SINGLETON

Al via nella prima serata della Fox una nuova serie creata dal candidato all'Oscar John Singleton, dal titolo Snowfall. Lo show andrà in onda a partire dalle 21.00 di domenica, 26 novembre 2017, con i primi due episodi intitolati "L'inizio di un mondo" e "Volare alto". Al centro della trama il boom del crack avvenuto negli anni '80 a Miami, quando per la prima volta gli spacciatori americani decisero di dirigersi per la prima volta verso la classe povera e di abbandonare l'elite del Paese a favore di una droga sintetica in grado di dare una dipendenza maggiore. Il tutto per pochi dollari, particolare che ha permesso ai narcotrafficanti di quegli anni di mietere milioni di vittime con estrema facilità. La volontà di Singleton era infatti di raccontare quanto avvenuto sulla costa ovest degli USA, una storia mai raccontata eppure atroce al pari dei gangster e poliziotti che hanno interessato la maggior parte dei prodotti televisivi legati a quell'epoca. Il dramma verrà raccontato grazie alla presenza di diversi personaggi ed al protagonista interpretato da Damson Idris. Appena 19enne, il suo Franklin Saint sarà il primo ad entrare in contatto con la criminalità organizzata per poter diffondere la nuova droga. Il cast si completa inoltre grazie alla presenza di attori come Sergio Peris-Mencheta, che nello show vedremo nei panni del wrestler messicano Gustavo Zapata, e di Carter Hudson, che interpreterà invece un agente della CIA impegnato nella lotta contro i contrabbandieri del Nicaragua, un gruppo strettamente collegato ad una delle più grandi contestazioni di Ronald Reagan, che in quegli anni ha cercato di dimostrare quanto la CIA fosse responsabile della diffusione del crack sul suolo americano. La serie Tv permette di dare uno sguardo al fascino seduttivo del mondo dei pusher, ricco e potente a tal punto da travolgere le generazioni più giovani e convincerli ad entrare in un business pericoloso. La volontà di Singleton è infatti di parlare di quelle strade corrotte da crimine e droga, le stesse di cui ha parlato ai suoi esordi cinematografici in titoli come Boyz 'N the Hood, lo stesso film che lanciò verso il successo artisti hollywoodiani oggi affermati, come Angela Bassett e Cuba Gooding Jr.

ANTICIPAZIONI DEL 26 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 1 "L'INIZIO DI UN MONDO"

Nella Los Angeles dell'83, un giovane Franklin osserva un match con il suo wrestler preferito, El Oso. In seguito quest'ultimo riceve un nuovo incarico da uno dei suoi contatti, mentre Franklin continua a portare avanti il suo secondo lavoro: vendere marijuana con lo zio ed all'oscuro dalla madre. Quando un agente della CIA muore a causa di un'overdose da cocaina, il collega McDonald scopre che la vittima era coinvolta con il finanziamento di un gruppo di ribelli stranieri, a sua volta collegati con il mondo della droga. Decide quindi di coprire la morte di Miller, mentre Oso scopre che il lavoro che gli è stato assegnato riguarda in realtà un furto con scasso. Intanto, Franklin cerca di convincere Avi a dargli un kg di cocaina per venderla nel quartiere, ma lo zio si tira indietro.

ANTICIPAZIONI DEL 26 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 2 "VOLARE ALTO"

Oso decide di non consegnare al cartello il denaro rubato in precedenza e scopre da Lucia che il bottino sarebbe servito per comprare grandi quantità di cocaina. Nel frattempo, Avi decide di dare una seconda possibilità a Franklin e lo incarica di portare a termine una missione prima di fornirgli altra droga. In seguito, il 19enne sarà testimone del crescendo di tensioni fra gli inquilini del complesso che gestisce la madre ed il proprietario, un ricco bianco. Oso invece decide alla fine di restituire i soldi in cambio di un posto nel cartello, decidendo quindi di acquistare della cocaina da Alejandro e Teddy. Claudia più tardi riceve un'altra consegna di cocaina da Franklin, ma il ragazzo viene fermato e picchiato lungo la strada per tornare a casa da alcuni rivali del cartello.

