Sky Q/ Cos'è e come funziona “l'ecosistema” che rivoluziona il modo di vedere la tv e sfida Netflix

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

La tv tradizionale è morta: a decretarne la fine è stato Netflix, ma la svolta è stata colta in tempo da Sky che ha lanciato una nuova piattaforma. La nuova sfida dell'azienda leader della pay tv si chiama Sky Q, un ecosistema che ne ridefinisce l'esperienza d'uso, allineandola alle piattaforme digitali ma offrendo un mix tra satellite, streaming e digitale terrestre. Cos'è Sky Q e come funziona? Per ora si tratta di una coppia di box. Quello principale è Q Platinum, che riceve tutti i contenuti del satellite, dal digitale terrestre e da internet: permette di registrare tutti i contenuti, anche quattro canali per volta, sull'hard disk integrato da mille ore di capienza. Questa stessa esperienza può essere estesa alle altre tv di casa con Q Mini da collegare alla rete di casa, via cavo o wifi, senza antenne. Nel kit iniziale ce n'è una, ma si può arrivare fino a 4 di cui 2 in funzione contemporaneamente. I Q Mini accedono indipendentemente ai contenuti dell'unità Platinum. Inoltre, c'è un'app specifica per entrare nell'ecosistema Q attraverso smartphone e tablet.

Con Sky Q si può arrivare in casa ad avere 5 canali live a pieno regime, con altri 4 in registrazione, tutti nello stesso momento. L'orario di messa in onda non importa più, perché provvedere Sky Q a fare il download del contenuto. A marzo poi arriveranno le trasmissioni Sky in 4K HDR e il box Q Platinum sarà il sistema per poterle vedere. Per lo spettatore si apre così una nuova era: il vincolo di luogo viene meno insieme a quello del tempo e dell'azione. Tutti i contenuti sono disponibili su tutte le tv di casa, si possono guardare in qualsiasi momento e si può cominciare, interrompere e riprendere la visione in qualsiasi momento e su altri schermi. Quanto costa il sistema Sky Q? Nel suo kit iniziale a due unità è previsto un costo di installazione e attivazione di 199 euro, e un canone variato a seconda che si sia clienti da 6 anni o più (4 euro a fattura) o clienti più giovani (15 euro a fattura). Ogni Q Mini copre una stanza e ha un costo una tantum di 69 euro, ma non comporta alcun incremento del canone.

