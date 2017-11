TERESANNA PUGLIESE/ Francesco Monte, dopo Uomini e Donne torna in TV per un confronto a Domenica Live?

Teresanna Pugliese dopo le interviste sul settimanale DiPiù, torna in TV da Barbara d'Urso a Domenica Live: l'aspetterà lo scontro diretto con Francesco Monte? Le ultime.

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Teresanna Pugliese a Domenica Live

La notizia bomba è arrivata qualche minuto fa tramite i social network di Aicos Management: Teresanna Pugliese sarà ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live. sul web si vociferava di una ospitata di Francesco Monte, in diretta dalla ruspante conduttrice napoletana. Come ben sapete, l'ex protagonista di Uomini e Donne, dopo la delusione di Monte rimanendo single in diretta TV, ha voluto dire la sua dopo molti anni di silenzio. Teresanna aveva lasciato intendere di essere stata tradita da Francesco e poi, nemmeno troppo velatamente aveva rimarcato l'accaduto con un: "Chi la fa l'aspetti!". Tra le pagine del settimanale DiPiù, aveva anche precisato: “Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato, dopo che Cecilia Rodriguez lo ha “scaricato” in diretta per mettersi con un altro. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui: mi ha tradito". L’intervista tra le pagine della rivista diretta da Sandro Mayer, è proseguita anche nel numero attualmente in edicola e l’ex tronista ha realizzato una sorta di memoriale per gli estimatori.

Teresanna a Domenica Live: arriva il confronto con Monte?

Poi la campana, aveva rincarato la dose: “Lui sa essere molto lucido e determinato nei momenti delicati. Sicuramente prima di confrontarsi in diretta con Cecilia e Ignazio si è preparato per bene, forse si è addirittura scritto il discorso. Ha evitato di apparire come un innamorato deluso, debole, sofferente, dimesso: si è messo il vestito del migliore, ha sfoggiato un’acconciatura perfetta, ha fatto di tutto per non perdere le staffe”. “Era indubbiamente bellissimo, anche perché era altissimo, molto affascinante, ma allo stesso tempo poco loquace e questo mi indispettiva non poco…”, ha poi confessato Teresanna Pugliese nell’ultimo numero di DiPiù in edicola. Nel frattempo sul web, si è palesata l’ipotesi di una incursione a Domenica Live proprio di Francesco Monte e, se inizialmente si ipotizzava uno scontro a due proprio con Cecilia, adesso il faccia a faccia tanto atteso potrebbe avvenire con la sua ex fidanzata storica. La nuova puntata del programma condotto da Barbara d’Urso, si prospetta già carica di colpi di scena.

