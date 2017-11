THE IMPOSSIBLE/ Su Rai 3 il film con Naomi Watts e Ewan McGregor (oggi, 26 novembre 2017)

The Impossible, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Naomi Watts e Ewan McGregor, alla regia Juan Antonio Bayona. La trama del film nel dettaglio.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

JUAN ANTONIO BAYONA ALLA REGIA

Il film The Impossible va in onda su Rai 3 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 21.30. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Juan Antonio Bayona e narra la terribile avventura di una famiglia rimasta coinvolta nello tsunami che distrusse la Thilandia nel 2004. A interpretare i personaggi principali troviamo due grandi attori del cinema hollywoodiano come Naomi Watts ed Ewan McGregor. La trama ricalca a grandi linee ciò che è realmente accaduto a una famiglia spagnola. Il tragico evento avvenne nel dicembre del 2004, quando una scossa di magnitudo 9.3 della scala Ritcher provocò una mostruosa onda anomala che devastò la costa Thailandese, provocando la morte di migliaia di persone. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE IMPOSSIBLE, LA TRAMA DEL FILM

La famiglia Bennet, di origini britanniche e stanziata in Giappone per motivi di lavoro, decide di soggiornare in un rilassante villaggio turistico della Thailandia per le festività natalizie del 2004. La pace idillica della vacanza viene però bruscamente smorzata dal terribile tsunami che la mattina del 26 dicembre investe le spiagge tahilandesi, spazzando via il resort presso cui alloggiano. Henry Bennet ed i suoi figli minori vengono trasportati via dalla corrente, mentre Maria ed il figlio maggiore (Lucas) sopravvivono miracolosamente. La donna è però gravemente ferita e viene così trasportata presso il più vicino ospedale da campo. Lucas, nel frattempo, si allontana dalla madre nel tentativo di aiutare le altre persone in difficoltà ma poco dopo perde le tracce di Maria. Per fortuna anche Henry ed i bambini sono sani e salvi, protetti da alcune camere del resort rimaste ancora in piedi. Henry decide di mettersi sulle tracce di Maria e Lucas ed affida i due piccoli ad alcune persone dirette su un monte poco distante. Poco dopo riesce nel suo intento e la famiglia Bennet si ricongiunge ma le condizioni di salute di Maria si aggravano, tanto da richiedere un'operazione alla gamba.

