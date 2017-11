TU SÍ QUE VALES 2017/ Pagelle nona puntata: Flying Bepop, Starman e la scuderia Scotti

Tú sí que vales 2017: il meglio e il peggio della serata concorrente per concorrente. Ottimi Flying Bepop e Starman; bocciata in toto la scuderia Scotti.

26 novembre 2017 Rossella Pastore

La giuria di Tú sí que vales

"Bentornati a Tú sí que vales, dove talento e stupore vanno a braccetto. Buon divertimento!". Questo l'augurio iniziale di Belén Rodríguez e Martin Castrogiovanni, che salgono sul palco per le consuete presentazioni. Quella del primo concorrente è una performance spaziale, che lascia col fiato sospeso per mancanza d'ossigeno. E se è vero che tecnologia fa rima con scenografia, i Flying Bepop lo sanno bene. Un cielo stellato fa da sfondo alla danza di un astronauta che pare fluttuare. Non è un'espressione ardita: il giovane francese sfida quasi la gravità. Suggestiva la coreografia dei droni, che impersonano tante piccole navicelle spaziali. Voto: 7. Ben più noioso il numero dei circensi galeotti, che però i giudici sembrano apprezzare. Quanto alle bolle di sapone, quello di Michele Cafaggi è uno street show in tutto e per tutto. Le limitazioni logistiche sono tante, e Cafaggi non brilla. Voto: 5.

Il siparietto che segue è tutto dedicato alla scuderia Scotti. Viene da chiedersi cosa sia preso agli autori... o cosa gli autori abbiano preso, per arrivare a concepire un momento tanto kafkiano. Il carrozzone (anzi, il treno) di corridana memoria si compone di due vagoni: canto e ballo. Scotti è chiamato a scegliere il migliore (o il peggiore) tra i suoi adepti. Le loro incursioni (vd. Michele il Mimo, Magic Voice, Giulio, Elvis e Little Tony) sono ben lungi dall'essere lodevoli. Ma ben venga un po' di brio, tra la staticità dei circensi e la malinconia dei battutari. A spasso nel tempo: a Tú sí que vales si balla come a Chicago negli anni Venti. Poi la modernità degli anni Ottanta, e infine il postmoderno house del 2017. Carino il numero dell'illusionista Starman, che illude di meritarsi la finale. "È facile comprarsi un mazzo di carte e improvvisarsi maghi". Vero: Starman fa di più, con la sua magia creativa. Voto: 8.

