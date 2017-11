Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin pronto alla scelta: ecco chi sarà (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin pronto a fare la sua scelta nella prossima registrazione? Angela Caloisi vicina al "si"...

26 novembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin

C'è grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Il pubblico fan del Trono Classico si chiede infatti se la prossima settimana Paolo Crivellin farà la sua scelta. È lui l'unico tronista rimasto del precedente gruppo - ora rinnovato con volti nuovi - ed è quindi l'ultimo a dover fare la sua scelta. Rispetto alle ultime puntate andate in onda però le cose sono molto cambiate: le esterne già viste dal pubblico hanno evidenziato prima un trasporto del tronista verso Ester, che sembrava addirittura poter essere la sua scelta; poi verso la nuova arrivata Giorgia, con la quale è arrivato un primo e appassionato bacio. Da queste scene le cose si sono evolute: Ester ha lasciato lo studio senza ritorno e senza alcun "inseguimento" da parte di Paolo e nell'ultima registrazione anche Giorgia è andata via senza alcun impedimento da parte del tronista.

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN SARÀ ANGELA?

Delle corteggiatrici "iniziali" Paolo Crivellin mantiene quindi solo Angela Caloisi che, secondo il pubblico a casa, sarà la sua scelta. Anche Ester Glam è convinta di questo e in un'intervista rilasciata a IsaeChia, l'ex corteggiatrice di Paolo ha detto la sua sia su Giorgia che su Angela, svelando chi sarà la scelta di Crivellin: "Trovo che Giorgia sia una ragazza con un carattere a mio avviso molto più stimolante rispetto alle altre. Angela invece non mi è mai piaciuta, ho un altro concetto di femminilità, ma sono gusti. E la scelta secondo me ricadrà proprio su quest’ultima". L'impressione del pubblico e di Ester verrà confermata nella prossima registrazione del trono classico?

