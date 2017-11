Uomini e Donne/ Anticipazioni, grande successo per Gemma Galgani: una "gioia" per la dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: Gemma Galgani vera regina del programma. Gli ascolti continuano a premiare la dama: arriverà il lieto fine anche con Giorgio Manetti?

26 novembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

È ancora lei la vera regina di Uomini e Donne: stiamo parlando di Gemma Galgani, indiscussa protagonista del Trono Over che assicura al dating show condotto da Maria De Filippi ascolti sempre al top. Quella appena trascorsa è stata infatti una settimana di ottimi ascolti per Uomini e Donne, che ha superato in ognuna delle sue cinque puntate la soglia del 20% di share. Ma le puntate con gli ascolti più alti continuano ad essere quelli con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama in queste ultime puntate ha deciso di chiudere con Riccardo e di continuare a frequentare Guido anche se i rapporti con quest'ultimo sono resi difficili dal suo impegnativo lavoro di medico. Nella prossime puntate però accadrà ciò che molti telespettatori di Uomini e Donne continuano da anni a sperare che accada: Gemma e Giorgio si riavvicineranno.

GEMMA E GIORGIO: IL LIETO FINE CI SARÀ?

Un ballo tra i due, susseguito da un bacio a stampo in studio: questo darà il via ad una nuova parentesi tra la coppia che ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Gemma e Giorgio usciranno di nuovo a cena insieme, ma che sia l'ennesimo fuoco di paglia? Come Gemma, anche Barbara Cappi - ospite qualche puntata fa di Uomini e Donne per presentare il suo nuovo libro - ha trovato tra i due una scintilla ancora accesa. La Cappi ha ritrovato inoltre in Gemma affinità con la protagonista del suo libro e ha confessato: «Assomiglia a Gemma perché non molla. Ha il cuore di una bambina e inciampa in cose terrificanti. È una donna che non si arrende, ma che si aspetta sempre una serie di cose dall’uomo, senza averle, e quest’attesa frustrata la rende infelice. Quando si accontenta di quello che un compagno può darle, rompe l’incantesimo».

© Riproduzione Riservata.