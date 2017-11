300/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Lena Headey (oggi, 27 novembre 2017)

300, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 27 novembre 2017. Nel cast: Gerard Butler, David Wenham e Lena Headey, alla regia Zack Snider. La trama del film nel dettaglio.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nella prima serata di Italia 1

ZACK SNIDER ALLA REGIA

Il film 300 va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 27 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Zack Snider nel 2007 e narra in maniera romanzata e suggestiva le vicende che precedettero e caratterizzarono lo scontro epocale tra l'esercito di Sparta e quello persiano guidato da Serse (la battaglia delle Termopili). L'intera narrazione ha tratto ispirazione da una serie a fumetti creata da Frank Miller e proprio per questo motivo per la realizzazione dell'intera pellicola è stata utilizzata una particolare tecnica cromatica nota come "chroma key" che ha reso il film molto simile al romanzo a fumetti originario. Il grande successo della pellicola è stato accompagnato dall'uscita di un videgame omonimo. Il cast di attori principali è composto da Gerard Butler, David Wenham e Lena Headey. Nel 2014 è stato prodotto poi un sequel, 300-L'alba di un impero, che narra le vicende storiche immediatamente successiva alla conclusione della battaglia delle Termopili. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

300, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Leonida, valoroso condottiero spartano. Un giorno fa il suo ingresso a Sparta un messo viaggiatore inviato da Serse, re dei persiani. Quest'ultimo invita gli spartani a sottomettersi al potere del suo sovrano ma di tutta risposta Leonida ed il suo esercito uccidono il messaggero il suo intero seguito di soldati persiani. Il dado e tratto ed il gesto di stizza di Leonida ha formalmente dato il via ad un scontro epocale tra spartani e persiani. L'Oracolo interpellato dai saggi cittadini, vieta a Leonida di scendere in battaglia ma il re di Sparta, non curante della profezia, decide di partire alla volta del passo delle Termopili per scontarsi con la temibile armata di Serse. L'esercito guidato da Leonida conta ben 300 valorosi soldati, ai quali si aggiungeranno alcuni arcadi incontrati lungo il cammino. Ma l'esercito di Serse è di gran lunga più numerose e per fronteggiarlo il condottiero spartano ha escogitato un piano sopraffino e complesso. La battaglia vera e propria ha inizio e contro ogni aspettativa l'esercito dei 300 sembra avere la meglio, sbaragliano le file nemiche. Resosi conto della grandezza del suo nemico, Serse offre a Leonida il titolo di signore dell'intera Grecia in cambio della sua resa. Il sovrano spartano rifiuta categoricamente l'offerta provocando l'ira di Serse che l'indomani attacca l'esercito dei 300 grazie all'aiuto degli Immortali, spaventose creature dotate di una forza sovrumana. L'armata di Leonida subisce ingenti perdite ma riesce a resistere all'attacco. L'indomani Serse tenta di allentare le linee nemiche impiegando rinoceronti ed elefanti ma entrambi i tentativi si dimostrano vani. A decidere le sorti della battaglia sarà però il tradimento di Efialte, spartano allontano dalla sua città di origine perché deforme e considerato non adatto al combattimento. Colmo di rabbia verso Leonida, colpevole di non avergli permesso di combattere al fianco dei 300, Efialte rivela a Serse il piano del condottiero spartano, condannando Leonida ed i suoi uomini a morte certa.

