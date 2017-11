AL BANO CARRISI/ Il cantante pronto a chiudere la sua carriera (Che fuori tempo che fa)

Al Bano Carrisi ha annunciato in questi giorni di voler abbandonare la carriera di cantante. Questa sera sarà ospite della puntata di Che fuori tempo che fa

Al Bano Carrisi

Il momento temuto dai fan negli ultimi anni sembra ormai giunto: Al Bano Carrisi ha annunciato in questi giorni di voler abbandonare il canto esattamente il 31 dicembre dell'anno prossimo. Una rivelazione che il cantautore pugliese ha fatto a Porta a Porta e che chiude il cerchio di 53 anni di carriera indiscussa, fra successi in coppia con l'ex moglie Romina Power e come solista. Al Bano del resto ha già in mente come trascorrere gli anni successivi: si dedicherà alla sua vigna e alla produzione di vini, che lo ha tenuto impegnato già da diverso tempo. Questa sera Al Bano sarà ospite di Che fuori tempo che fa su Rai 1. Nel salotto di Fabio Fazio ci sarà di sicuro modo di parlare di questo nuovo progetto, mentre sul web si fanno strada diversi rumors che lo vorrebbero coach di uno dei talent musicali della rete generalista, The Voice. Intanto Al Bano non ha ancora detto addio a palcoscenici e microfoni, né alla sua amata musica, e si prepara per varcare le soglie del Vaticano per il Concerto di Natale, in cui si unirà ad altri artisti del panorama italiano e mondiale, come Joaquin Cortes, Alex Britti, Syria, Lola Ponce e molti altri ancora.

AL BANO CARRISI, IL NO ALLA POLITICA

Non è solo il ritiro dalla musica ad aver rimesso sotto i riflettori il nome di Al Bano Carrisi in queste ultime settimane. Una voce di corridoio affermava infatti che avrebbe iniziato una carriera politica in Russia, come candidato di Forza Italia, e che il cantante ha smentito prontamente ai microfoni del programma di Radio Uno Un giorno da pecora. Non sono di certo mancate negli anni diverse richieste e offerte dal mondo politico, soprattutto perché la popolarità di Al Bano è ancora indiscussa ed è uno dei personaggi pubblici più amati dagli italiani, in grado di attirare voti. Eppure nei desideri dell'artista non c'è nessun futuro politico, tutt'altro, e in merito al partito che gli avrebbe fatto in passato questo tipo di proposta, il cantante non ha risposto altro che un sibillino "Centrodestra". Anche riguardo a come vorrebbe concludere la sua carriera musicale non ha dubbi: un grande concerto che lo porti ancora una volta sul palcoscenico di fronte ai fan che lo amano e a cui ha sempre pensato con enorme affetto. Senza parlare del suo business del vino, per il quale ha previsto già un traguardo da raggiungere: 5 milioni di bottiglie l'anno contro l'1,4 attuale.

