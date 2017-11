ALESSANDRO ALLEVATO/ Chi è il fidanzato di Ivana Mrazova? (Grande Fratello Vip 2)

Alessandro Allevato è il fidanzato di Ivana Mrazova, che sta partecipando al Grande Fratello Vip 2. I fan della modella ceca chiedono al ragazzo di farle una sorpresa.

27 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ivana Mrazova e il fidanzato Alessandro Allevato (Instagram)

Ivana Mrazova continua la sua corsa verso la finale del Grande Fratello Vip 2. La modella ceca ha imparato a farsi apprezzare dai coinquilini e dal pubblico a casa per la sua onestà. Dopo la sorpresa - un po’ sacrificata nella lunga diretta - di settimana scorsa, i fan della ex valletta di Sanremo 2012 sperano che questa sera la modella possa ricevere la visita del fidanzato. Ivana è infatti fidanzata da tempo con Alessandro Allevato, 30enne romano. Il ragazzo fa l'imprenditore e gestisce infatti alcune attività a Milano e Mykonos. Anche se non è mai apparso in studio, Alessandro non ha mai smesso di sostenere la bella fidanzata. Le ha mandato un aereo di supporto e scrive spesso messaggi dedicati a Ivana su Instagram: “Always in my mind! I miss you so much! #gfvip #grandefratellovip #ivanamrazova #ciccia”, ha scritto l’imprenditore. I due si chiamano affettuosamente con il soprannome di “ciccio” e “ciccia”. I fan della modella però chiedono ad Alessandro di mandare nuovi segnali a Ivana: “Perché non fai una sorpresa al GF a Ivana? Le farebbe piacere…” e “Manda un'aereo poverina non ti fai sentire mai sembra che nemmeno la pensi…”. E ancora: “Mandale un segnale se no con Luca…”.

IVANA E LUCA

Nelle ultime settimane, infatti, Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono avvicinati molto. Ma Alessandro Allevato può stare tranquillo, l’ex tronista di Uomini e Donne non sembra intenzionato a voler approfittare della stretta convivenza con la modella. Nelle ultime ore, in una chiacchierata con Lorenzo Flaherty, Luca ha espresso la sua opinione su Ivana: “È il tipo di donna che cerco. È una ragazza speciale, è stata una vera grande sorpresa. Mi piace la sua lealtà, non gioca a poker, è raro in genere e ancor più in questo ambiente”. Ma ha anche detto che non ci vuole provare con lei: “È impegnata e non voglio. Non credo che questo sia il contesto giusto, il posto giusto. Vedo una donna con un uomo al suo fianco, tra l’altro io ho ancora delle ferite aperte. Ti dico la verità, se fosse stata sola, ma per me questo non è il contesto né il momento giusto. Ci siamo avvicinati per queste caratteristiche, niente di più, niente di meno”, ha aggiunto l’ex tronista.

Lásko ?? always in my mind! I miss you so much! #gfvip #grandefratellovip #ivanamrazova #ciccia Un post condiviso da Alessandro Allevato (@alessandroallevato) in data: 1 Nov 2017 alle ore 00:42 PDT

© Riproduzione Riservata.