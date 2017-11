Aida Yespica/ Video, la finale a sorpresa e l'amicizia con Daniele Bossari (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica è tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2 dopo il pass ottenuto sette giorni fa: video, l'amicizia nata nella Spa con Daniele Bossari, l'altro finalista

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

Aida Yespica è tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2017. Dopo aver superato numerose nominations, la showgirl venezuelana è riuscita a staccare il pass per l’ultima puntata del noto reality show, in cui concorrerà per la vittoria finale. In un trabocchetto utilizzato dal team di autori del GF Vip, Aida Yespica, Daniele Bossari e Ignazio Moser sono entrati in nominations nell’ultima puntata ma non per l’eliminazione, bensì per sancire chi sarebbe stato finalista oltre a Giulia De Lellis. Due pass disponibili, che hanno visto prevalere la venezuelana e il noto conduttore. Gioia enorme per Aida Yespica, che ha esultato euforicamente alla comunicazione di essere anticipatamente in finale. La notizia non è nota agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, con i due finalisti che sono stati mandati a vivere nella Spa della casa di Cinecittà. Una settimana di relax, serenità e utile per riscoprire il rapporto con Daniele Bossari, partito con il piede sbagliato ma che si è rinforzato nel corso degli ultimi sette giorni.

L’AMICIZIA CON DANIELE BOSSARI NATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2

Infatti, Aida Yespica e Daniele Bossari hanno trascorso una settimana in pace ed in armonia, condividendo pensieri, esperienze e grande divertimento. Come ammesso dallo stesso conduttore, il rapporto si è rinforzato molto, anche grazie alla possibilità di avere i propri spazi essendo solo in due all’interno della Spa della casa di Cinecittà. Dalla cucina condivisa, con tanto di ragù alla venezuelana cucinato dalla showgirl, alle risate per i momenti del passato, ma non sono mancati i momenti di sconforto. Parlando sul divano della Spa, Aida ha raccontato l’emozione e l’orgoglio nell’essere riuscita, attraverso il lavoro, a comprarsi una casa a Milano. “Lavoravo in televisione, con quei soldini mi sono fatto la casa: l’anno scorso ho finito di pagarla, è mia e di mio figlio”. Continua Aida, parlando anche dell’aiuto verso la sorella, rimasta in Venezuela: “A mia sorella quando lavoravo gli ho mandato soldi a mia sorella così anche lei potesse avere la sua casa, lei l’ha presa in Venezuela”, il suo commento tra le lacrime, con Daniele al suo fianco ad ascoltare.

IL COMMENTO DEL WEB

La convivenza ristretta tra Aida Yespica e Daniele Bossari piace ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2017. Non mancano sul web i messaggi di affetto nei confronti della showgirl venezuelana e del conduttore, anche se a volte accusato di fare "sermoni" esagerati. Ecco alcuni tweet sui due finalisti, insieme negli ultimi sette giorni all'interno della Spa della casa di Cinecittà: "#gfvip Daniele e Aida in Spa creano un albero di Natale con tanto di decorazioni con i soli mezzi a disposizione che si ritrovano, gli altri in casa dormono, ma i due nuovi Finalisti non dovevano essere i più noiosi?", "#GFvip Aida e Daniele che sorseggiano vino e parlano di vita.... Questo è il gf che mi piace" "Sono davvero contenta di vedere Aida e Daniele insieme nella spa. Si trovano bene lì. Sono tranquillissimi e gentilissimi fra di loro. Ottimi coinquilini. Pensate se invece ci fossero stati tipo.. Daniele e Giulia? O che ne so, Giulia e Cristiano o qualcun altro.. #gfvip"

