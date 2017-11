Alex Migliorini ha scelto Alessandro D'Amico/ Uomini e donne,

Anche il nuovo tronista gay è pronto a scegliere il suo possibile fidanzato e, a distanza di quasi un mese dalla registrazione, Alex Migliorini tornerà in onda per il sì a Uomini e donne

27 novembre 2017 Hedda Hopper

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Ed eccoci finalmente al momento topico del percorso del secondo tronista gay di Uomini e donne. Alex Migliorini ha scelto Alessandro D'Amico ormai quasi un mese fa ma finalmente oggi, 27 novembre, i fan avranno modo di assistere al momento che tanto hanno atteso e scoprire come è finito il percorso del bel tronista gay. Dopo quello che è successo a Claudio Sona, i fan del programma sperano davvero che questa volta le cose siano diverse, sarà davvero così? Uomini e donne torna oggi con il momento della scelta ma anche del no a Claudia Merangolo. Il triangolo del trono gay continua a complicarsi ma adesso scopriremo quali sono i pensieri di Alex e perché ha deciso di scegliere proprio Alessandro il tronista di cui un tempo non si fidava proprio per via della sua vita molto movimentata ad Ibiza. I sentimenti hanno prevalso, è vero, ma lo è anche il fatto che il tronista alla fine ha avuto dei forti segnali da parte del corteggiatore.

QUALI SONO STATI I MOMENTI DECISIVI?

Nelle scorse settimana, mentre Claudio continuava a ribadire la sua delusione per il comportamento di Alex e delle sue decisioni, Alessandro ha annunciato di essere pronto a tornare a vivere in Italia e ha conosciuto i genitori di Alex. E' stato allora che è cambiato tutto e che il tronista ha pensato bene di aprirsi di più con il suo corteggiatore tanto da lasciare allibita anche la stessa Maria De Filippi che gli ha fatto notare subito la sua disparità di comportamenti tra prima e dopo alcune esterne. Quale sarà la risposta di Alessandro la conosciamo già tutti visto che il corteggiatore si è sempre detto un sì sicuro per il tronista e oggi avrà modo di dimostrarlo sedendo davanti a lui e rispondendo alla proposta di Alex.

