Amici 17/ Su Real Time al via una nuova settimana: come reagirà Mose alla puntata?

27 novembre 2017 Hedda Hopper

Manca poco al ritorno di Amici 17 in onda su Real Time. A partire dalle 13.50 circa, tonerà in onda il programma con il suo pomeridiano che, questa volta, ci porterà alla sfida a squadre di sabato pomeriggio e alla sconfitta della squadra di Mose. Sul rapper si sono scatenate le polemiche dei social e anche della squadra opposta visto che, quando è stato il momento di scendere in sfida contro Biondo, Mose si è tirato indietro per il bene della squadra. Rimane il fatto che non solo la sua decisione non è stata ben vista dagli altri concorrenti di Amici 17 ma non ha nemmeno portato alla vittoria visto che la sua squadra ha perso. Dopo una serie di giochi di salvataggi e giustificazioni a finire in sfida è stato proprio Mose che adesso dovrà prepararsi per affrontare il suo sfidante, ma come avrà reagito a questa notizia?

PROVE E REAZIONI TRA PREFERITI E SFIDE, COSA VEDREMO?

In studio, proprio nella diretta di sabato, Mose si è detto felice di essere in sfida ma non per mostrare quello che è in grado di fare ma per via di quello che è stato il risultato della sfida a squadre. Lui è il capitano e lui deve pagare quello che è successo, ma come reagirà una volta fuori dallo studio e tornato in sala relax? Il pomeridiano di oggi di Real Time potrà rivelare il dietro le quinte di queste sue affermazioni ma anche la meritata vittoria di Matteo dei Black Soul Trio e della sua squadre. Einar avrà modo di commentare il suo primo posto in classifica come preferito dal pubblico mentre tutti gli altri conosceranno i nuovi brani e le nuove prove che li attendono nella prossima diretta del sabato pomeriggio.

