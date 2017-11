Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi?/ Il messaggio aereo finito sotto accusa (Grande Fratello Vip 2)

Andrea Damante manda un messaggio misterioso a Giulia De Lellis, lei non lo capisce e in diretta al Grande Fratello Vip 2 lo mette sotto accusa, ma cosa è successo? Aria di crisi?

27 novembre 2017 Redazione

Andrea Damante

E' bastato un messaggio aereo per finire sotto accusa in questo Grande Fratello Vip dei record. Questa volta a finire sotto la lente è Andrea Damante ma non tanto da parte del pubblico quanto da parte della fidanzata che non ha gradito il messaggio. Ma cosa è successo per scatenare così l'ira della bella corteggiatrice di Uomini e donne? Era una giornata tranquilla nella casa del Grande Fratello Vip, il sole splendeva alto nel cielo fino a che non è arrivato uno dei soliti aerei. Questa volta non portava con sé una dichiarazione d'amore per Ignazio Moser o un misterioso messaggio per Luca Onestini, ma un messaggio diretto a Giulia De Lellis in occasione dei 18 mesi d'amore con il suo Andrea Damante. A inviarle l'aereo è stato proprio il tronista ma la risposta della sua fidanzata non si è fatta attendere: "Poteva risparmiarseli sti soldi".

L'IRA DI GIULIA DE LELLIS E LE SPIEGAZIONI DI DAMANTE

L'aereo portava con sé questo messaggio "Sai quanto solletico ti aspetta? 18". Giulia De Lellis non ha gradito questa freddezza convinta che Andrea Damante debba fare sempre il sostenuto, quello che non ci tiene o a cui non interessa niente e dopo due mesi poteva davvero fare qualcosa di più. In rete si è scatenato il putiferio e se da una parte si sono state le "ragazze di Giulia" pronte a prendere le sue difese e darle ragione, dall'altra c'è chi non ci vede niente di male in questo misterioso messaggio. A svelare l'arcano ci ha pensato proprio il tronista che in un piccolo video poi postato sui social ha spiegato ai fan che il problema non è tanto stato il messaggio ma quello che Giulia non ha capito. A quanto pare è una frase così in codice che non ha permesso alla corteggiatrice di capirne il significato. Adesso i fan sperano che il Grande Fratello Vip dia loro modo di chiarirsi ma, soprattutto, permetta ad Andrea Damante di entrare in casa per una dolce sorpresa alla fidanzata.

