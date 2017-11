Area Sanremo 2017/ Svelati gli 8 vincitori: solo due di loro andranno al Festival nel 2018

27 novembre 2017 Anna Montesano

Festival di Sanremo Ariston

Questa mattina al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la commissione, alla presenza del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, ha annunciato il nome degli otto vincitori. Ricordiamo che soltanto due di loro andranno al prossimo Festival di Sanremo, questi i nomi in lizza: Andrea Maestrelli di Vinci (Firenze), Diego Esposito di Castelfiorentino (Firenze), Daniele Ronda di Piacenza, Leonardo Monteiro di Chiasso, Alice Caioli di Acquedolci (Messina), Martina Attili di Roma, Manuel Foresta di Cava dei Tirreni (Salerno) e Giorgia Pino di Casano (Lecce). Massimo Cotto ha aperto la cerimonia di premiazione dell’edizione 2017 di Area Sanremo con un discorso toccante e molto importante per gli artisti in gara.

CHI ANDRÀ AL FESTIVAL DI SANREMO 2018?

"Ogni anno è più forte il dispiacere per chi si ferma rispetto alla gioia per chi va avanti, abbiamo visto artisti di grande valore ma non tutti possono andare al Festival di Sanremo. - ha dichiarato Massimo Cotto, che ha così concluso - Sarebbe bello lavorare con i ragazzi tutto l’anno per suggerire loro quello che va tenuto e quello che va buttato via. Se pensate di aver bussato alle porte del Paradiso e di aver trovato chiuso vi garantiamo che per molti di voi prima o poi le porte si apriranno perché il talento c’è". Gli otto finalisti quindi accedono alla successiva audizione davanti alla Commissione Rai presieduta da Claudio Baglioni, quest’anno è conduttore e direttore artistico del Festival. I due vincitori assoluti saranno comunicati venerdì 15 dicembre durante la trasmissione di RaiUno “Sarà Sanremo” in diretta dal padiglione di Villa Ormond. I ragazzi quindi sono attesi all'ultimo round prima di realizzare il sogno.

