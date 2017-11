Aron Ferrari / Chi è il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari: sorpresa al Grande Fratello Vip 2

Aron Ferrari, chi è il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari? Grande sorpresa al Grande Fratello Vip 2: arrivano in diretta gli auguri per il suo compleanno

27 novembre 2017 - agg. 27 novembre 2017, 23.21 Anna Montesano

Aida Yespica

Grande sorpresa per Aida Yespica al Grande Fratello Vip: in occasione del compleanno di suo figlio Aron Ferrari ha avuto la possibilità di vederlo in video chiamata e fargli gli auguri di persona. Aida Yespica è legatissima a suo figlio, avuto dal calciatore Matteo Ferrari. Un bambino che la showgirl venezuelana definisce "tutta la sua vita". Per i suoi sette anni la showgirl ha organizzò una festa bellissima per festeggiarlo con tanti piccoli amici. Queste le sue parole dolcissime: “Ogni sorriso che mi dai, è una benedizione che ricevo tutti i giorni. Ti auguro la stessa cosa per il resto della tua vita”.

BELLISSIMA SORPRESA PER AIDA YESPICA

Oggi, seppur a distanza, gli auguti non potevano mancare e con tanto di torta speciale a forma di pallone da basket, che è lo spot che pratica Aron. Scopriamo qualcosa in più anche sul padre del bambino. Matteo Ferrari, nato ad Aflou il 5 dicembre del 1979, è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Dopo aver giocato tanti anni in Italia ha chiuso la sua carriera al Montréal Impact. Il 10 marzo fece il suo esordio nella Major League Soccer nella partita contro i Whitecaps.

