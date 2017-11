BANDIDAS/ Su Rai Movie il film con Salma Hayek e Penélope Cruz (oggi, 27 novembre 2017)

Bandidas, il film in opnda su Rai Movie oggi, lunedì 27 novembre 2017. Nel cast: Salma Hayek e Penélope Cruz, alla regia Joachim Rønning e Espen Sandberg. Il dettaglio della trama.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nella seconda serata di Rai Movie

PENELOPE CRUZ NEL CAST

Il film Bandidas va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola ascrivibile al genere western già visionata sui piccoli schermi italiani. La regia è stata a affidata a due registi, Joachim Rønning e Espen Sandberg. Buono anche il cast di attori, tra di essi spiccano senza dubbio le belle e brave Salma Hayek e Penélope Cruz, professioniste che interpretano i due ruoli principali. La produzione della pellicola è stata ottenuta grazie alla collaborazione di case di produzione Francesi, Messicane e Americane, mentre la distribuzione italiana è stata curata dalla 01 Distributions. Belle le musiche composte da Eric Serra per una pellicola che ha sempre avuto un ottimo successo in termine di audience, essendo stata rivalutata negli ultimi periodi finanche dalla critica cinematografica. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

BANDIDAS, LA TRAMA DEL FILM

Maria e Sara sono due giovani donne all’antitesi. Entrambe figlie di proprietari terrieri con la prima che cerca di vivere lavorando con il padre e seguendo i principi di lealtà e giustizia da quest’ultimo trasmessi, e la seconda che rappresenta la classica ragazza viziata dedita alla bella vita e che non conosce la parola lavoro. Le loro vite cambiano improvvisamente quando sulla loro terra arriva un banchiere americano, Taylor Jackson. Taylor è un uomo senza scrupoli e in virtu’ del mancato pagamento dei canoni della terra occupata dai genitori di Maria e Sara, rivendica il possesso di quest’ultime. Alle prevedibili ritrosie dei genitori l’americano non evita di usare la forza, uccidendo il padre di Sara e ferendo gravemente quello di Maria. Da quel momento la vita delle due donne cambia radicalmente, nonostante esse sentano un'estrema antipatia, si alleano per combattere quello che vedono come un vero e proprio invasore, e iniziano di fatto una guerra sotterranea. Le due donne riescono ad ottenere l’aiuto di molti popolani, non ultimo il prete del villaggio che nonostante il pericolo che corre li nasconde e le nutre. Jackson messe alle strette cerca di ottenere dei rinforzi, arrivando a far giungere dal Texas un criminologo, con quest’ultimo che dovrebbe aiutarlo ad incastrare le due belle donzelle. Il bene però trionfa e allorquando il banchiere si decide a colpire un treno d’oro arriva lo scontato epilogo. Sara e Maria non esitano ad ingaggiare uno scontro a fuoco, aiutate anche dal criminologo con quest’ultimo che alla fine si rende conto da quale parte sta il bene. Maria nella battaglia si ritrova a prendere un’ardua decisione, è lei infatti che si trova dinanzi il malfattore americano, la donna non aveva fino allora mai sparato un colpo di pistola, ma non esita a colpire l’uomo pur di salvare la vita a Maria. La fine del film inquadra le due belle cavaliere che resesi conto delle loro potenzialità scompaiono all’orizzonte in direzione del confine americano, un confine che attraverseranno allo scopo di imbarcarsi verso il vecchio continente, con un nuovo lavoro in vista quello di …rapinare banche.

