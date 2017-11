BELEN RODRIGUEZ / Scende ancora in difesa di Jeremias e Cecilia: "Non hanno rovinato l'immagine di nessuno"

Belen Rodriguez scende ancora in difesa dei fratelli, rispondendo alle accuse di chi pensa che Jeremias e Cecilia abbiano rovinato la sua immagine pubblica.

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias

Belen Rodriguez ha dovuto intervenire più volte per placare le polemiche nei confronti dei fratelli Jeremias e Cecilia, criticati per il loro comportamento al Grande Fratello Vip 2 (dal quale sono già stati eliminati). In varie circostanze si è detta fiera di Jere, dicendosi felice per il modo in cui lui è riucito ad essere se stesso anche davanti alle telecamere, mentre su Cecilia ha dovuto intervenire per evitare gli eccessi di critiche per la famosa scena dell'armadio (e non solo). Quanto accaduto nella Casa di Cinecittà, ha fatto nascere il sospetto che la stessa immagine della modella argentina ne fosse risultata compromessa. Vedere Cecilia e Jere così poco attenti dei sentimenti altrui, avrebbe infatti potuto far pensare che lo stesso vale anche per la loro illustre sorella. Ma sulla questione ha recentemente detto la sua la stessa conduttrice di Tu sì que vales.

Belen Rodriguez difende ancora i fratelli Cecilia e Jeremias

Belen Rodriguez è molto soddisfatta del percorso fatto da Jeremias e Cecilia al Grande Fratello Vip 2. Per questo ha deciso di rispondere senza esitazione a tutti coloro che ritengono che anche la sua immagine sia stata danneggiata dal comportamento dei fratelli. Ad esplicito commento di un suo follower, la modella argentina ha quindi voluto mettere le cose in chiaro: "Non hanno macchiato l'immagine di nessuno, io sono fiera e orgogliosa di loro". La stessa dichiarazione era stata fatta qualche giorno fa ai microfoni del Maurizio Costanzo quando Belen si era espressa favorevolmente a favore dei due gieffini e soprattutto del fratello Jeremias, che inizialmente aveva destato la sua preoccupazione. Se l'argentina è sicura del percorso fatto dalla coppia, ben diverso è però il punto di vista dei telespettatori: ancora vive sono infatti le parole di Jere contro Simona Izzo e ancor peggio contro Daniele Bossari. Mentre su Cecilia Rodriguez, le polemiche non conoscono ancora la parola fine...

