Beautiful / Quinn dovrà lavorare al fianco di Katie! (Anticipazioni 27 novembre)

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Si riparte con una nuova settimana di programmazione di Beautiful, nella quale Katie otterrà il posto di lavoro che andava cercando. In cambio del suo silenzio, infatti, ha chiesto a Quinn e Ridge di assumerla per un ruolo di primo piano nella casa di moda e loro sono stati costretti ad accettare. La Fuller le proporrà un posto di assistente a Pam ma Eric sarà di altro avviso: anche se ignaro delle vere intenzioni della moglie e della vicina ci casa, il patriarca Forrester chiederà alla vicina di casa di mettersi nuovamente alla prova, tornando ad essere la donna di successo di un tempo. Certo, non ne avrà bisogno considerando la buonuscita milionaria che le ha concesso Bill Spencer, la la Logan avrà comunque bisogno di sentirsi realizzata anche oltre le mura domestiche. E quale miglior posto che non lavorare al fianco di Quinn? Per questo, Eric si dirà ben felice di assumere l'ex cognata ma non come una semplice segretaria: lei potrà essere infatti la nuova collaboratrice della Fuller, lavorando al suo fianco nella linea di gioielli.

Beautiful: Ridge scopre che Brooke si sposerà

E se ancora i problemi per Ridge non fossero finiti, nella puntata di Beautiful di oggi lo stilista si troverà ad apprendere qualcosa che non avrebbe mai voluto ascoltare. Incontrerà Brooke alla quale rinnoverà la sua richiesta di perdono. Sarà allora che la Logan lo informerà sulle novità del suo ritorno con Bill: questa volta non vorrà ascoltare ragioni e lei sposerà lo Spencer anche contro le volontà di tutta la sua famiglia. Sarà questo l'argomento del giorno alla Forrester Creations ma non sarà il solo: si tornerà a parlare ancora del boicottaggio della Spectra Fashions e della modalità di farla pagare a Sally e famiglia per quanto accaduto. Si valuterà quindi di denunciare la stilista alla Polizia, anche se il tenente Baker darà un consiglio che sarà indispensabile per avere certezza del risultato: se i Forrester vorranno essere sicuri di vincere un'eventuale causa, dovranno prima ottenere la confessione da parte di una delle due sorelle Spectra.

