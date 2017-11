Belen Rodriguez e Andrea Iannone / Jeremias svela un dettaglio inedito: ecco come si sono conosciuti

Jeremias Rodriguez racconta a Mattino Cinque i dettagli inediti della relazione d'amore tra la sorella Belen e l'amico Andrea Iannone, ecco come si sono conosciuti.

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Belen e Iannone, ecco come si sono conosciuti

Jeremias Rodriguez, ospite a Mattino Cinque ha raccontato dei dettagli inediti sulla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Attualmente infatti, non si capisce bene se i due siano ancora fidanzati oppure no. Le riviste di gossip infatti, parlano di una certa separazione mentre la stessa argentina, interpellata in prima persona sulla questione, non ha risposto in maniera chiara, sviando notevolmente. “Non parlo più della mia vita privata, quando avrò comunicazioni importanti da dare farò un tweet. Non commenterò più, vi ho divertito troppo, basta. Sono mamma, sono arrivata a una certa. Mi sono resa conto che mi sono pronunciata troppo e mi sono tolta la mia privacy”, ha confessato Belen durante la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show. Quella parentesi televisiva, per l’argentina non è stata affatto piacevole, tra queste dichiarazioni e le arrabbiature “provocate” anche dallo stesso conduttore romano. Intanto Jeremias, dalla Panicucci ha svelato dettagli sconosciuti sulla relazione tra la sorella e il pilota di MotoGp.

Ecco come Iannone e Belen si sono conosciuti, parla Jeremias

Jeremias infatti, parlando dei suoi cognati ed anche degli ex, ha ricordato Stefano De Martino così come Francesco Monte e Fabrizio Corona che ha scritto una lettera dal carcere proprio al ragazzo poco prima della sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Rodriguez ha ricordato di aver conosciuto Andrea Iannone durante un dopo cena milanese dove era presente anche Belen. Lui era molto timido e stava in disparte e così l’argentino l’aveva sollecitato ad avvicinarsi a loro: “Gli ho rivolto la parola dicendogli: “Guarda che puoi avvicinarti, non mordiamo mica eh”. Però non l’ho presentato io a Belen”, ha precisato. Ed infatti, dopo quell’incontro Andrea e Jeremias hanno instaurato un bel rapporto d’amicizia e Iannone si è innamorato della showgirl: “Siamo diventati molto amici e poi abbiamo avuto una brutta litigata, non per mia sorella”, ha confidato ancora il ragazzo: “Però sinceramente mi dà fastidio, succede sempre così diventano prima amici miei e poi…ma del resto con due sorelle come le mie è impossibile. Piacciono a tutti”.

© Riproduzione Riservata.