CECILIA RODRIGUEZ / Quanto ha guadagnato al Grande Fratello Vip 2?

Quanto ha guadagnato Cecilia Rodriguez per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2? Cifre da capogiro per la sorella di Belen e anche per il suo ex fidanzato Francesco Monte.

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 lunedì scorso, ma l'interesse intorno a lei non è ancora venuto meno, nè è diminuita la curiosità di scoprire i dettagli sulla love story finita con Francesco Monte. Da quando i riflettori intorno alla sorella di Belen si sono spenti, si è fatto un gran parlare del possibili incontro tra la coppia, facendo ipotesi su una possibile riappacificazione e sul futuro della relazione con Ignazio Moser. Cecilia ha raccontato il suo punto di vista a Verissimo lo scorso sabato e quest'oggi si appresterà ad essere ospite di Ilary Blasi, dove quasi sicuramente le verrà data la possibilità di parlare con Ignazio Moser (se non addirittura incontrarlo in prima persona). Ma la curiosità dei telespettatori non si limita alla sola vita privata di Cecilia Rodriguez: circola voce, infatti, che i suoi guadagni legati al reality show di Canale 5 siano stati elevatissimi, scopriamo di seguito quali sarebbero le cifre.

Cecilia Rodriguez e i guadagni al Grande Fratello Vip 2

Dopo che già Sociale Exite aveva esposto i presunti guadagni di Cecilia Rodriguez e degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2, anche il settimanale Gente è tornato sull'argomento facendo delle ipotesi dettagliate sull'importo ottenuto dall'argentina per questa esperienza durata 70 giorni. Stando a quanto riportato nell'ultimo numero del tabloid, Cecilia avrebbe guadagnato ben 150.000 euro, ai quali dovranno essere successivamente aggiunte ospitate in televisione e interviste in vari settimanali. Sembra infatti, come riportato da Gianni Ippoliti di Uno Mattina in famiglia, che sia a lei che a Francesco Monte la rottura in diretta e le succesive discussioni abbiano fatto molto bene dal punto di vista economico. L'intero affare avrebbe portato nelle tasche dell'ex coppia, divenuta protagonista in diverse trasmissioni televisive, cifre da capogiro superiori al milione di euro.

© Riproduzione Riservata.