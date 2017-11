CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni del 27 novembre 2017: la verità su Graffio?

Criminal Minds 12, anticipazioni del 27 novembre 2017, su Rai 2 in prima Tv. Tara sottopone Reid a una visita cognitiva, in cui inizia a ricordare alcuni particolari.

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 27 novembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 19° ed il 20°, dal titolo "Il vero nord" e "Indimenticabile". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Garcia (Kirsten Vangsness) sprofonda sempre di più nella tristezza nel vedere Reid (Matthew Gray Gubler) ferito e spaventato in carcere. L'amico però le ha impedito di informare qualcuno e le ha riferito di aver stretto amicizia con Calvin e con un certo Delgado (Phillip Garcia). Luke si offre quindi di aiutare Reid a vivere meglio questa sua esperienza, quando la squadra riceve un nuovo caso. Un cacciatore è stato infatti ucciso nel Vermont, in seguito all'omicidio di altri due cacciatori. Le ferite tuttavia corrispondono anche ad altri due omicidi, che fanno supporre la presenza di due diversi SI nel raggio di pochi km. Il BAU decide di affrontare i casi in modo diviso, ipotizzando tuttavia che possa trattarsi dello stesso criminale. Il modus operandi infatti è del tutto diverso, sia nella modalità con cui cerca le sue vittime sia per come le aggredisce. Rossi (Joe Mantegna) ipotizza tra l'altro che entrambi gli SI possano non sapere dell'esistenza dell'altro. Mentre la squadra si trova ancora in volo, Garcia viene avvisata di un nuovo omicidio. L'esame autoptico rivela alla fine fin troppe somiglianze fra i due ipotetici SI. In carcere, Delgado nota che Reid è stato picchiato al suo posto, ma le pressioni dei detenuti continuano ad essere fin troppo forti. Il ragazzo lo avvisa tra l'altro che non potranno opporsi a lungo alle loro richieste, perché verrebbero uccisi. Intanto, Luke fa visita a Calvin per capire che intenzioni abbia, perché non è sicuro che stia cercando di aiutare Reid. Gli fa notare inoltre di sapere che in passato ha ucciso una donna di sua conoscenza quando era incinta. Dopo aver analizzato i particolari di tutte le scene del crimine, la squadra realizza che l'SI agisce in realtà mentre è sonnambulo e che sia un effetto della rabbia che cerca di reprimere quando è sveglio. Nel frattempo, i detenuti prendono di nuovo di mira Reid e visto che non vuole collaborare tagliano la gola a Delgado davanti ai suoi occhi. Un'adolescente si trova in prigionia sotto le pressioni di un criminale, che la tiene segregata in una specie di tunnel e le fa numerose domande sul divorzio dei genitori. Le permette inoltre di fargli un'unica domanda alla volta per conoscerlo, scegliendo però di rimanere sul vago. Nel frattempo, Reid continua ad avere sempre lo stesso incubo in cui rivive la morte di Delgado. Le sue condizioni mentali sono sempre più compromesse e la squadra è preoccupata che possa non farcela. Indagando sul nuovo caso, Emily (Paget Brewster) riconduce il rapimento di Katie (Gideon Adlon ) ad altri due casi, riguardo a due ragazze che hanno il suo stesso sangue e che non risultano essere sue sorelle. Più tardi, Rossi decide di andare a fare visita a Reid per la prima volta. Il BAU invece realizza che ogni vittima è stata tenuta prigioniera solo sei giorni e che ci sono quindi poche ore a disposizione per poter trovare Katie. Più tardi, Calvin offre a Reid la propria protezione per potersi sottrarre ai detenuti che lo hanno preso di mira, ma il profiler rifiuta di vendere droga all'interno dell'istituto. Sicuro di essere in serio pericolo, Reid inizia a sfruttare le sue conoscenze di chimica per creare una sostanza corrosiva.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 19 "IL VERO NORD"

L'attentato di Reid al carcere blocca tutti i detenuti al suo interno, mentre il corpo di Polizia cerca di capire come muoversi. Emily sceglie invece di inviare Tara alla prossima visita con il profiler, dato che ha la possibilità di fare un altro colloquio conoscivito. La speranza è che Reid inizi a ricordare che Graffio si trovava nella sua stessa stanza del motel quando è stata uccisa la donna. La squadra è stata inoltre avvisata di un avvistamento dell'SI in America Latina e hanno bisogno di una prova per introdurlo nella lista dei terroristi internazionali. I profiler vengono inoltre informati di un nuovo caso: un SI ha ucciso tre persone e le ha appese su dei pali in posizione strategica, in modo che le vittime venissero avvistate.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 20 "INDIMENTICABILE"

Tara scopre grazie al colloquio con Reid che in realtà Graffio ha fatto intervenire al suo posto una donna il giorno dell'omicidio. Il profiler riesce a fornire infatti un identikit preciso della sospettata, mentre il resto della squadra opera per rintracciarla. Reid riceve inoltre una nuova visita in prigione, che questa volta potrebbe compromettere del tutto il suo caso, più di quanto potesse immaginare Walker. Quest'ultimo inoltre inizia ad indagare su un caso che lo riguarda da vicino: un ex collega con cui ha agito sotto copertura sul suolo russo si trova in ospedale per un apparente attacco di cuore. Walker scopre invece che alla vittima è stata iniettata una tossina radioattiva in grado di simulare la patologia.

