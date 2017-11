CRISTIANO MALGIOGLIO/ Eliminato dal Grande Fratello Vip 2? Settimana difficile per lui

Al Grande Fratello Vip 2017 la settimana è stata molto difficile per Cristiano Malgioglio, dopo la sua lite in diretta con Ignazio Moser e Daniele Bossari

Cristiano Malgioglio

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 è stata molto difficile per Cristiano Malgioglio, per via della sua lite con Ignazio Moser e Daniele Bossari. Quest'ultimo infatti non si è schierato in suo favore e il paroliere se l'è legata al dito. In uno dei tanti dialoghi con Raffaello Tonon, il concorrente ha manifestato un forte fastidio nel vedere che il conduttore non ha preferito tenere in considerazione il percorso fatto insieme fino a quel momento. Le scintille sono scoppiate anche fra Malgioglio e Moser, a causa della decisione di quest’ultimo di dare la propria nomination al primo e ha preferito invece perdonare il voto datogli da Ivana Mrazova, di cui era già a conoscenza prima della puntata. Allo stesso tempo, il paroliere ha votato Ignazio con la scusa di incentivare la sua reunion con Cecilia Rodriguez, eliminata nel corso della puntata. Sembra tuttavia che con il trascorrere dei giorni l'atmosfera sia ritornata serena fra Malgioglio e Moser, tanto che il primo ha tranquillizzato con una canzone l'altro concorrente in seguito ad alcune parole poco attente di Giulia De Lellis, che aveva ipotizzato un possibile tradimento da parte dell'argentina.

CRISTIANO MALGIOGLIO, UNA SETTIMANA DIFFICILE

Cristiano Malgioglio ha vissuto un periodo difficile in quest'ultima settimana di Gf Vip 2. Il suo umore ha vissuto una vera e propria altalena e non sono stati pochi i momenti in cui si è mostrato triste e pensieroso. Lo stesso Lorenzo Flaherty ha parlato di questo particolare con Ignazio Moser, dimostrando di essere dispiaciuto per la ritrovata fragilità del paroliere. Malgioglio ha infatti una grande paura e non si tratta di dover uscire dal reality questa sera. La sfida al televoto con Ignazio potrebbe permettergli la vittoria, viste le contestazioni registrate da Moser per via della storia dell'armadio. Il paroliere teme invece di rimanere nella Casa ancora a lungo e di ritrovarsi a dover condividere gli spazi con i concorrenti più giovani, con cui non ha trovato ancora nessun tipo di contatto. La finta eliminazione di Aida Yespica e Daniele Bossari ha messo alla fine in crisi Malgioglio, che sembra ormai aver perso lo spirito brillante di un tempo.

IL RISCHIO ELIMINAZIONE

Per molti fan del Grande Fratello Vip 2 Cristiano Malgioglio potrebbe salvarsi dall'eliminazione di questa sera solo grazie alla maggiore impopolarità registrata da Ignazio Moser. I due si sfideranno infatti al televoto e finora sembra che non siano previste due uscite. La volontà del paroliere sembra però diretta verso la propria auto-eliminazione, dato che le distanze con gli altri concorrenti si fanno sentire sempre di più. E questo nonostante abbia cercato in ogni modo durante la settimana di colmare il vuoto, lanciandosi nella realizzazione di una pizza che ha soddisfatto il palato di tutti i protagonisti della Casa. Che il cantante abbia ormai mollato la presa è fuori discussione ed è evidente nella sua volontà di non rispettare nemmeno il freeze voluto dalla produzione, anche a discapito di un'eventuale penalità economica verso tutti i concorrenti. L'unico momento in cui lo abbiamo visto sorridere forse un po' di più in questa settimana è collegato all'imitazione di Ignazio Moser, che è riuscito a rivestire i panni del paroliere in modo eccellente, mentre Malgioglio si è improvvisato Luca Onestini con il suo noto tormentone "bomber, grazie".

© Riproduzione Riservata.