Carmen Di Pietro/ “Io e Maradona, una passione durata un anno e mezzo” (Pomeriggio 5)

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5

“Ho avuto una relazione con Maradona”. Carmen Di Pietro da Barbara d'Urso ieri ha confermato di aver avuto una love story con il grande campione di calcio. La conduttrice ha quindi deciso di dedicare uno spazio della puntata di oggi di Pomeriggio 5 all'ex concorrente del Grande Fratello Vip per approfondire la sua relazione. “Siamo stati insieme circa un anno, un anno e mezzo. Diego per me era bellissimo. Ci incontravamo ogni tanto”, ha raccontato ieri a Domenica Live la showgirl, spiegando che la frequenza è stata dettata anche dalla distanza. Carmen Di Pietro ha aggiunto di essere stata innamoratissima all'epoca di Diego Armando Maradona e di essere andata più volte da Salerno, dove viveva, a Napoli per incontrarlo. La notizia circolava da tempo sul web, anche a causa delle indiscrezioni di Giuseppe Taglialatela in un'altra trasmissione televisiva, ma pur preferendo che la storia restasse privata ha confermato di aver avuto un rapporto clandestino con Maradona. I due si incontravano infatti in alcuni alberghi di Napoli dove trascorrevano momenti di passione insieme. Le dichiarazioni ieri sono state messe in dubbio dagli altri ospiti di Barbara d'Urso, ma Carmen Di Pietro ha confermato la relazione clandestina e spiegato che se non fossero emerse quelle voci non sarebbe mai venuta fuori.

CARMEN DI PIETRO E MARADONA: I DETTAGLI SULLA LOVE STORY

La verità di Carmen Di Pietro sulla storia con Diego Armando Maradona ha incuriosito tutti, dagli ospiti di Barbara d'Urso al pubblico da casa. Perché nessun paparazzo li ha immortalati insieme in quel periodo? Del resto l'attaccante del Napoli era all'apice della sua popolarità. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che all'epoca il rapporto con i media era completamente diverso rispetto a quello attuale: oggi infatti le notizie corrono alla velocità della luce con la diffusione dei social, mentre prima bisognava chiamare i paparazzi. Ma né lei né Maradona - ha spiegato Carmen Di Pietro - erano interessati a rendere nota al grande pubblico la loro relazione, peraltro proprio per questo la loro relazione è finita. La showgirl ha spiegato che voleva vivere quell'amore alla luce del sole, senza nascondersi, ma Maradona era contrario. Oggi a Pomeriggio 5 potrebbero emergere nuovi particolari sulla vicenda, magari altri dettagli piccanti rispetto a quelli che aveva fornito al settimanale Spy.

