Cecilia Rodriguez/ Ondata di polemiche anche dopo l’eliminazione, lei pensa a Moser (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e la sua prima settimana da eliminata dal Grande Fratello Vip 2: le sue parole su Ignazio, chiarezza sull'ex Francesco Monte e ancora polemiche.

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

L'ultima diretta del Gf Vip 2017 è stata quella fatale per Cecilia Rodriguez, che alla fine ha dovuto abbandonare la Casa. E non senza preoccupazioni da parte di Ignazio Moser, che si è subito lanciato nel tentativo di seguirla. Il ciclista non riesce infatti a stare senza il suo nuovo amore, ma con il trascorrere dei giorni i fan hanno visto in realtà nel suo gesto una forte preoccupazione che una volta fuori dal reality, Cecilia volasse ancora verso Francesco Monte. La modella invece ha preso un'altra direzione, supportata dalla famiglia, ed ha diretto un messaggio aereo a Ignazio per tranquillizzarlo. In quelle ore tra l'altro Giulia De Lellis era riuscita a far preoccupare il ciclista ventilando la possibilità che l'argentina si fosse definitivamente allontanata da lui. Ora che si trova fuori dalla Casa, la Rodriguez sembra avere invece le idee chiare sul suo rapporto con Moser: vuole andare in montagna, imparare a sciare e persino a fare la vendemmia. Un chiaro segnale, forse, che voglia iniziare una relazione seria con il ciclista?

GLI HATERS CONTRO LA RODRIGUEZ

L'ondata di polemiche che ha travolto Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2 non è di certo terminata con la sua recente eliminazione. La modella ha infatti abbandonato la Casa solo la settimana scorsa, ma è già ritornata in pista dal punto di vista professionale. Il tempo di vedere la famiglia e di discutere di ciò che è successo nel reality, scandalo dell'armadio compreso, e si è lanciata verso la seconda parte di questa sua avventura. L'argentina ha voluto inoltre sottolineare ancora una volta che dentro al famoso armadio non sarebbe successo nulla e di aver scelto quel luogo solo per baciare Ignazio Moser lontano dalle telecamere. Fino a quel momento, dice, i due non si erano ancora mostrati pubblicamente e non si sentiva ancora pronta. Sui social intanto continua la bufera e gli haters non hanno esitato a prendere di mira il primo post pubblicato da Cecilia, rigorosamente al fianco del fratello Jeremias. Fioccano ancora gli insulti a causa dell'armadiogate e non solo: la famiglia Rodriguez è colpevole agli occhi di molti di essere fin troppo visibile sul piccolo schermo. E se questo particolare non veniva perdonato a Belen Rodriguez, figuriamoci ora che l'intera famiglia è approdata in tv. Clicca qui per vedere la foto di Cecilia e Jeremias Rodriguez.

PRIME DICHIARAZIONI DOPO L’USCITA DAL GRANDE FRATELLO VIP 2

Cecilia Rodriguez ha ormai abbandonato il Gf Vip 2 da una settimana e ha avuto modo di intervenire in alcuni salotti televisivi. Fra interviste ed incontri, l'argentina è stata travolta da un'ondata di impegni lavorativi che non si sono di certo conclusi con la sua eliminazione dal reality. Tutt'altro visto che l'armadiogate fa ancora discutere i social e non solo. Anche l'argomento Francesco Monte è stato battuto più volte nelle interviste, forse nella speranza che i due potessero incontrarsi entro breve. A Verissimo, l'argentina ha tuttavia rivelato di non avere alcuna intenzione di rivedere l'ex fidanzato in questo momento, anche se non nega di averne comunque il desiderio. Ha confermato inoltre che il loro rapporto è del tutto finito e ne ha approfittato per sottolineare che il legame con Ignazio Moser riguarda ben altro che una semplice infatuazione, come sospettato da molti e persino da lei stessa. Anzi, sarebbe proprio amore: a Silvia Toffanin ha infatti rivelato di trascorrere il tempo a guardare ciò che succede nella Casa, anche per tenere d'occhio il ciclista, e di baciare lo schermo ogni volta che viene inquadrato.

