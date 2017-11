Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / La coppia si riabbraccia stasera? Lui verso l’eliminazione… (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Grande Fratello Vip 2, la coppia si riabbraccia stasera? L'ex ciclista il principale candidato all'eliminazione contro Malgioglio.

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Settimana niente male per i fratelli Rodriguez. Dopo l'eliminazione di Cecilia dalla Casa del Grande Fratello Vip 2, la sorella maggiore ha avuto più di una occasione per arrabbiarsi con i detrattori. Ecco perché, durante la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, si è scagliata contro Andrea Pucci, reo di avere ironizzato sulla sorella e la famosa scena dell'armadio con Ignazio Moser: “Pucci, è il tuo lavoro e mi va benissimo, però c’è stata una smentita del Gf. Per strategia ci ha messo una settimana, l’avrei fatto pure io per tenere il pubblico caldo, ma è stato svelato che la testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio. Stop. Sarebbe stato molto volgare”, ha commentato la conduttrice di Tu si que vales visibilmente alterata. Belen ha avuto parole di stima anche per Jeremias, presente al suo fianco ma decisamente in imbarazzo di fronte alla sorella, star indiscussa del mondo dello spettacolo italiano da svariati anni. Nel frattempo, anche Cecilia ha avuto finalmente modo di raccontare il suo punto di vista.

Cecilia parla di Ignazio, stasera lo riabbraccia?

Intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo dello scorso sabato, Cecilia Rodriguez ha inizialmente parlato di Francesco Monte: “Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c’erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. Negli ultimi tempi della nostra storia Francesco aveva messo al primo posto il suo lavoro e la sua realizzazione e mi aveva messo da parte. Nella casa del Grande Fratello Vip 2 ho iniziato a non sentire più la sua mancanza... Non ci siamo ancora visti, non me la sento ancora. Non penso di dovergli dare delle spiegazioni, ma una chiacchierata con lui la farò”. Poi ha precisato che tra lei ed Ignazio Moser, c’è un sentimento che va decisamente oltre la semplice infatuazione: “Continuo a guardare il Gf per controllare Ignazio e quando lo vedo bacio il televisore. Per i primi cinquanta giorni non sono stata bene, ma ogni volta che Ignazio si avvicinava mi passava tutto. Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione. A me piace molto andare in bici e imparerò a vendemmiare”. Stasera verrà eliminato il ciclista? La coppia sta per riabbracciarsi…

