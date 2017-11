Chi è l'ammiratrice misteriosa di Luca Onestini?/ Video, il mistero degli aerei al GF Vip 2: le prime ipotesi

Chi è l'ammiratrice misteriosa di Luca Onestini? Video, il mistero degli aerei al GF Vip 2: le prime ipotesi sulla corteggiatrice dell'ex tronista di Uomini e Donne. Le ultime notizie

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Chi è l'ammiratrice misteriosa di Luca Onestini?

Un romantico mistero ha caratterizzato l'ultima settimana di Luca Onestini al Grande Fratello Vip: diversi aerei con messaggi per l'ex tronista di Uomini e Donne hanno sorvolato la Casa di Cinecittà. Il mittente non si è svelato, ma firmato “Unknown”. Ed è deciso a corteggiare l'ex fidanzato di Soleil Sorgè, che lo ha mollato poco dopo l'ingresso del giovane nel reality show. Chi è la misteriosa ammiratrice e corteggiatrice di Luca Onestini? I coinquilini e il pubblico da casa continuano a chiedersi chi sia il mittente dei messaggi aerei che sono stati recapitati al concorrente. In quelli più recenti ha comunicato un viaggio a New York e l'indirizzo email utile per mettersi in contatto una volta terminata l'esperienza nel Grande Fratello Vip. Inizialmente i dubbi sono caduti su Giulia Latini, ex corteggiatrice a cui Soleil Sorgè. La pista è sfumata quando l'ex corteggiatrice ha negato questa possibilità. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro che aveva dichiarato apertamente di essere attratta da Luca Onestini. Clicca qui per visualizzare il video di uno dei messaggi aereo.

LUCA ONESTINI, CHI È L'AMMIRATRICE MISTERIOSA?

In molti credono che sia Paola Caruso l'ammiratrice segreta di Luca Onestini. L'ex Bonas di Avanti un altro non ha nascosto di avere un debole per l'ex tronista di Uomini e Donne, prima a Pomeriggio 5 e poi a Verissimo, dove ad esempio ha chiesto informazioni sulle modalità per fargli recapitare un messaggio. Nelle ultime ore è stata lanciata anche un'altra ipotesi: è stata Ludovica Valli a mandare i messaggi a Luca Onestini? I due si erano conosciuti a Temptation Island, ma la loro conoscenza era stata limitata, a causa del fidanzamento ai tempi con Fabio Ferrara. Ora sono entrambi single, quindi tutto in teoria è possibile, ma la diretta interessata è intervenuta sui social. “Ma siete normali? Ma da dove vi vengono certi pensieri, vorrei proprio saperlo comunque...”, ha replicato Ludovica Valli attraverso il suo profilo Instagram. Lei si dice estranea ai fatti e ha risposto in maniera infastidita, mentre il pubblico continua a chiedersi chi ci sia dietro questo corteggiamento misterioso.

