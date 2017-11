Chissà perché... capitano tutte a me/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 27 novembre 2017)

Chissà perché... capitano tutte a me, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 novembre 2017. Nel cast: Bud Spencer e Cary Guffey, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

BUD SPENCER NEL CAST

Il film Chissà perché... capitano tutte a me va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 27 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola comica e fantascientifica del 1980 che è stata diretta da Michele Lupo e interpretata da Bud Spencer, Cary Guffey, Ferruccio Amendola, Robert Hundar e John Bartha. Si tratta del sequel del film del 1979 intitolato Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre. A interpretare il personaggio di Phil Howard è Ferruccio Amendola, uno dei doppiatori italiani più famosi di tutti i tempi. Padre dell'attore romano Claudio Amendola, Ferruccio Amendola ha prestato la sua voce ad alcuni dei personaggi più celebri del cinema contemporaneo, come Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Tomas Milian, Christopher Lloyd e Al Pacino. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CHISSÀ PERCHÉ... CAPITANO TUTTE A ME, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia esattamente nel punto in cui era terminata la pellicola precedente. Il giovane ospite venuto dallo spazio, H7-25, ha ormai deciso di restare sul Pianeta Terra assieme al suo inseparabile amico, Scott Hall. Tuttavia la Nasa ed il governo statunitense hanno intenzione di mettere le mani sull'extraterrestre per carpirne i segreti più profondi. Pur di sfuggire dalle grinfie dell'esercito a stelle e strisce, i due fuggiaschi sono costretti a seminare le loro tracce, spostandosi in continuazione da un luogo all'altro. Stanco di vagabondare però, Hall decide di trasferirsi definitivamente nella piccola cittadina di Monroe, assieme al suo piccolo amico. In poche settimane lo sceriffo Hall riesce a debellare il tasso di criminalità di Monroe ma il momento di apparente serenità viene presto smorzato da una terribile minaccia. Un extraterrestre dall'indole malvagia è appena approdato sulla Terra. Il suo obiettivo è quello di acquisire il controllo dell'intera razza umana soggiogando l'umanità con l'impiego di un'armata di cyborg al suo comando. Quando Hall si rende conto che la vita di H7-25 è in grave pericolo farà di tutto pur di salvare il piccolo, annientando gli androidi alieni. In segno di ringraziamento verso l'atto eroico messo in atto dallo sceriffo Hall, il governo statunitense organizza una cerimonia solenne durante la quale l'esercito irrompe nel tentativo di catturare H7-25. Quest'ultimo però riuscirà a fuggire a bordo dell'automobile dello sceriffo, che per l'occasione decollerà fino a lasciare in Pianeta Terra. Peccato che il piccolo alieno non disponga delle energie necessarie per tornare a casa.

© Riproduzione Riservata.