Claudio Merangolo / Uomini e donne, la scelta e il suo essere signore

Claudio Merangolo è pronto ad andare incontro al suo destino nella nuova puntata di Uomini e donne e del trono classico con la scelta di Alex Migliorini, cosa succederà?

27 novembre 2017 Hedda Hopper

Claudio Merangolo, Uomini e donne

Il recupero finale non è bastato ad Alex Migliorini per poter scegliere Claudio Merangolo. Per settimane abbiamo pensato che la scelta del nuovo tronista gay di Uomini e donne fosse proprio lui ma alla fine non sarà così e non è stato così. Dopo quasi un mese dalla registrazione, oggi pomeriggio andrà in onda la scelta di Alex e anche la reazione di Claudio Merangolo quello che la stessa Maria De Filippi aveva pensato come sua sicura scelta. Proprio la scorsa settimana i due in esterna hanno avuto modo di chiarirsi e trovarsi bene insieme tanto che lo stesso tronista aveva finalmente fatto tornare il sorriso a Claudio e ai loro fan: "Finalmente è tornato il Claudio dei primi tempi", ma è davvero così? Sembra proprio che questo guizzo finale non servirà a molto dopo quello che abbiamo visto.

LA SCELTA DI ALEX E LE PAROLE DI CLAUDIO MERANGOLO

Dal possibile primo bacio alla non scelta, l'altalena di emozioni non è mancata per Claudio Merangolo in questi ultimi giorni a Uomini e donne e se l'esterna della scorsa settimana aveva avuto successo tanto che i due si erano riavvicinati molto tanto da sfiorare il bacio, oggi tutto si concluderà con la scelta di Alex che ricadrà su Alessandro con buona pace di tutti. Subito dopo la registrazione della puntata che vedremo oggi, Claudio Merangolo ha parlato di una bella esperienza ma si è detto sicuro di essere stato sempre se stesso, comunque siano andate le cose: “A me stesso dico grazie per esser stato “me” dall’inizio alla fine. Senza rimpianti, senza pentimenti. Ho fatto conoscere il bello e il pessimo”.

