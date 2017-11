Conduttori Festival di Sanremo 2018/ Luca Argentero o Raoul Bova al fianco di Michelle Hunziker?

Conduttori Festival di Sanremo 2018, chi saranno? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ad affiancare Michelle Hunziker sarà o Luca Argentero o Raoul Bova

27 novembre 2017 Anna Montesano

Secondo quanto pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero e Raul Bova sarebbero il lizza per affiancare Michelle Hunziker che sarà la prossima conduttrice di Sanremo, notizia che pare essere ormai confermata. Resta quindi da stabilire chi l'affiancherà sul palco dell'Ariston. L’attore torinese sarebbe però in vantaggio sul collega romano. A febbraio Raul Bova sarà in tournée con la commedia «Due» al fianco di Chiara Francini che sabato 10, giorno della finale del Festival, è in cartellone al teatro Manzoni di Milano. Un indizio quindi davvero importante. Ricordiamo che i due hanno già calcato il palco dell'Ariston, anche se solo come ospiti. Nel 2015 Luca Argentero è stato invitato da Carlo Conti per parlare del suo film «Noi e la Giulia».

NON È LA PRIMA VOLTA A SANREMO...

Bova invece l’anno scorso, invitato dai conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi, è apparso sul palcoscenico con la sua compagna Rocío Muñoz Morales. Riguardo Sanremo i nomi dei 20 Big in gara verranno annunciati, come lo scorso anno il 15 dicembre, in diretta su Rai1, nel corso di 'Sarà Sanremo', la trasmissione dedicata alla selezione finale delle Nuove Proposte. La formula di unire al duello finale per gli 8 posti della sezione Giovani l'annuncio dei 20 cantanti della sezione Campioni che saliranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio è stata fatta per conferire maggiore appeal e visibilità alla serata televisiva dedicata alla sfida tra artisti in gran parte ancora non molto noti. Quindi fra poco più di due settimane sapremo chi saranno i protagonisti del Festival di Sanremo.

