DANIELE BOSSARI ERA DEPRESSO / Il racconto davanti alle telecamere (Grande Fratello Vip 2)

Daniele Bossari racconta la sua depressione. Il conduttore, già finalista al Grande Fratello Vip 2, spiega ad Aida Yespica il tormento interiore che l'ha portato a partecipare al reality

27 novembre 2017 Fabio Belli

Daniele Bossari

L’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello si sta rivelando addirittura terapeutica per molti concorrenti. Raffaello Tonon ha trovato nell’amicizia con Luca Onestini il motivo per smettere di prendere ansiolitici, mentre Daniele Bossari ha avuto la forza di parlare della sua recente battaglia con la depressione, dalla quale è uscito grazie alla meditazione e a un processo di accetazione di sé. Bossari è già finalista in questa edizione del reality di Canale 5, e sta aspettando di rientrare nella casa dopo una settimana trascorsa al fianco di Aida Yespica, all’interno della “Spa” allestita nella casa e lontano dagli altri concorrenti dopo la “finta esclusione” dell’ultima puntata. E proprio parlando con la Yespica, Bossari ha alzato il sipario su un periodo della sua vita rimasto nascosto per molto tempo, che ha quasi rischiato di vanificare il lavoro svolto per tanti anni nel mondo dello spettacolo.

"AVEVO L'INFERNO DENTRO"

Nel racconto davanti alle telecamere ad Aida Yespica, Bossari ha spiegato come questo tormento inferiore l’abbia portato ad accettare la sfida del Grande Fratello Vip, come riportato dal quotidiano Libero: “Io mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo più a nessuno, non volevo uscire di casa. Ho lavorato ugualmente ma non mi riguardavo mai. Sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente, le insicurezze ti bloccano. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho scelto di venire al Grande Fratello. Mi dicevo: Accetto questa cosa per andare incontro alle mie paure, alle mi angosce, ai tormenti e alle mie fragilità. Prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. Avevo l'inferno.” Queste le parole di Bossari che hanno svelato quale sia stata la spinta per provare l’avventura del reality.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CASA

Questo nonostante la situazione familiare di Bossari non abbia subito contraccolpi in questi ultimi anni, anzi il matrimonio con Filippa Lagerback, conduttrice svedese da tempo conosciuta in Italia per le sue numerose partecipazioni televisive, è più solido che mai. Tanto che dalla casa del Grande Fratello Vip Daniele Bossari ha lanciato l’idea di una nuova gravidanza che la Lagerback, tramite social, ha affermato di trovare assolutamente plausibile. Sicuramente l’esperienza della depressione può aver segnato Bossari, che nella casa viene spesso visto meditare e che rappresenta, con la sua calma e riflessività, un punto fermo per molti abitanti della casa. Non tutti però conoscevano la storia del travaglio interiore del conduttore, che ha deciso di mettersi a nudo davanti alle telecamere per spogliarsi delle sue angosce e superare le paure che hanno contraddistinto quest’ultima parte della sua vita. Un cammino che ora l’ha portato davvero ad un passo dalla vittoria, pronto per affrontare la finalissima del Grande Fratello Vip fra due puntate.

© Riproduzione Riservata.