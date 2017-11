DANIELE BOSSARI/ Le confidenze con Aida Yespica (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari sta vivendo una parentesi idilliaca in questi ultimi giorni del Grande Fratello Vip 2. Si è anche confidato con Aida Yespica in maniera inattesa

Daniele Bossari sta vivendo una parentesi idilliaca in questi ultimi giorni del Grande Fratello Vip 2017. Nell'ultima puntata, il conduttore ha vissuto infatti momenti di sconforto nel credere di essere stato eliminato come Aida Yespica, nonostante abbia sempre sottolineato di essere contento di andare eventualmente a casa. Scoprire invece che è in finale lo ha spinto a esultare di gioia e anche la nuova esperienza che sta vivendo alla Spa con la modella venezuelana si sta rivelando positiva in modo inaspettato. I due alla fine non hanno mai legato fin dal loro ingresso nella Casa, ma condividere in modo forzato lo stesso spazio sta permettendo a entrambi di poter conoscere l'altro in modo profondo, scoprendo tra l'altro degli aspetti rimasti finora oscuri. Bossari è riuscito persino a rompere il muro che la modella ha eretto verso tutti gli altri concorrenti, spingendola a parlare del suo passato e anche di episodi tristi della sua vita. I primi giorni alla Spa sono stati infatti all'insegna delle confidenze, promosse anche dall'abilità del conduttore nel mettere Aida a suo agio.

DANIELE BOSSARI, LA CONFIDENZA AD AIDA YESPICA

Il famoso segreto di Daniele Bossari è finalmente emerso e i fan del Gf Vip 2 hanno dimostrato una maggiore vicinanza verso il conduttore proprio per questa rivelazione. In tante settimane di reality diversi salotti televisivi avevano infatti parlato del fatto che Bossari fosse entrato nella Casa per un motivo ben preciso. Un dialogo a cuore aperto con Aida Yespica e la serenità inaspettata trovata alla Spa hanno convinto alla fine il conduttore ad aprire i rubinetti e a svelare parte del proprio passato. Il tutto è riconducibile a Jeremias Rodriguez e alla sua depressione, uno stato d'animo che lo stesso Bossari ha vissuto e sta vivendo tuttora. Il percorso difficile è iniziato diversi anni fa e lo ha spinto verso un baratro da cui è riuscito a risollevarsi solo grazie agli amici e al terapeuta. A pochi giorni dall'inizio del reality era inoltre convinto di non poter fare un passo così importante, ma alla fine è stato convinto dal supporto e dalla fiducia di Filippa Lagerback e dallo scomparso Franchino Tuzio.

LE CHANCE DI VITTORIA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Il Gf Vip 2017 ha già regalato almeno tre vittorie a Daniele Bossari: il percorso fatto nel reality, la finale e infine Aida Yespica. Ritrovarsi nella Spa con la modella ha permesso al conduttore di scoprire una forte ammirazione per la venezuelana, un vero colpo di scena se si considera che per diverse settimane si sono tenuti entrambi a distanza. Anche Aida gradisce la compagnia di Daniele, perché la fa sentire al sicuro e riesce a darle quel tipo di serenità che le permette di abbassare le barriere e confidargli il proprio passato. Il percorso fatto dal conduttore lo rende inoltre vincente a tutti gli effetti, soprattutto alla luce della rivelazione sulla sua depressione. Riuscire a mettersi così tanto in gioco è di certo una grande prova di coraggio ed allo stesso tempo la concretizzazione del desiderio di voler uscire dalla nebbia. Tutti i rapporti stretti all'interno della Casa hanno permesso alla fine a Daniele di ritrovare quel mondo da cui si era staccato ormai da tempo e visto che si trova in finale, occorre solo capire se sarà lui il vincitore di quest'edizione del programma. I presupposti ci sono tutti, ma è facile che dovrà scontrarsi con una più popolare Giulia De Lellis. Il testa a testa fra i due è avvenuto anche durante il voto del preferito, in cui i fan hanno dimostrato di avere più a cuore l'ex corteggiatrice. Sarà lo stesso anche adesso, dopo la confessione di Bossari?

