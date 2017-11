Danilo Brugia e Alessia Izzo/ Presto sposi? “Non pensavo di poter dire di nuovo Ti amo” (Pomeriggio 5)

Danilo Brugia e Alessia Izzo a Pomeriggio 5: presto sposi? “Non pensavo di poter dire di nuovo Ti amo”, ha dichiarato l'attore, che si è fidanzato con la figlia di Biagio Izzo

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Danilo Brugia e Alessia Izzo a Pomeriggio 5

Danilo Brugia a Pomeriggio 5: l'attore presenta oggi a Barbara d'Urso la sua nuova fidanzata, figlia di Biagio Izzo. “Dopo la separazione da mia moglie mi sono innamorato di Alessia”, annuncia a Canale 5. Imbarazzata la giovane, che appare per la prima volta in televisione: “L'ho conosciuto a teatro. Ho sempre evitato di uscire con gli attori, ma lui è diverso, è una persona bella, pulita e onesta. Prima colleghi e poi amici, ora stiamo insieme da più di un anno”, ha raccontato Alessia Izzo. Il fidanzato Danilo Brugia, invece, ha raccontato come si è accorto di provare qualcosa per lei e il momento in cui si sono dati il primo bacio. “Io la guardavo, mi era molto simpatica, quindi scherzavamo. Ci siamo frequentati come amici, poi l'ho baciata mentre eravamo fermi al semaforo a Roma”, ha raccontato l'attore nello studio di Pomeriggio 5. Sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita.

DANILO BRUGIA E ALESSIA IZZO A POMERIGGIO 5

Danilo Brugia presto si sposerà: in una recente intervista al settimanale Grand Hotel ha rivelato che presto convolerà a nozze con la fidanzata. L'attore, reduce da una separazione, ha ritrovato l'amore in Alessia Izzo, figlia di uno dei comici napoletani più amati e apprezzati. La giovane regista, di nove anni più giovane di Danilo Brugia, sarebbe pronta a compiere questo grande passo. “Dopo 15 anni e due figli ed avevo il cuore a pezzi. Poi è arrivata lei, solare e travolgente come la sua Napoli, ed il sole è tornato a risplendere. Sì Alessia mia, tu per me sei un dono del Cielo”, aveva raccontato l'attore nell'intervista. Travolto dal sorriso di Alessia, ora Danilo Brugia è nuovamente felice. “Soltanto un anno fa non avrei mai immaginato di poter dire 'Ti amo'. Avevo appena chiuso il mio matrimonio”. L'arrivo di Alessia Izzo nella sua vita ha cambiato tutto nel giro di un solo anno. “Ci siamo conosciuti un anno fa, durante uno spettacolo teatrale. Io ero il protagonista, lei l'aiuto-regista. E da allora non ci siamo più lasciati”.

Danilo Brugia fresco di fidanzamento è venuto a trovarci nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 pic.twitter.com/jQ1hgLzu8y — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 27 novembre 2017

© Riproduzione Riservata.