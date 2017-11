Eliminati Grande Fratello Vip 2/ Pronostico: Ignazio Moser o Cristiano Malgioglio? Previste altre due uscite..

Pronostico eliminati Grande Fratello Vip 2: Ignazio Moser o Cristiano Malgioglio in nomination, chi uscirà? Previste altre due uscite dalla Casa del GF Vip. Le ultime notizie...

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Pronostico Grande Fratello Vip: chi sarà eliminato?

Chi tra Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2? Il concorrente più a rischio nella puntata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, è l'ex ciclista. I pronostici possono essere ribaltati, ma per il momento il nuovo amore di Cecilia Rodriguez è in svantaggio nel duello con il paroliere: per capirlo basta “tastare” il polso della Rete e dei social, dove non si collezionano complimenti per il giovane concorrente. Come se non bastasse la controversa storia con la sorella di Belen a scatenare l'ira di chi non ha apprezzato il suo comportamento, questa settimana si è reso protagonista di un altro caso: pare infatti che abbia ripetutamente punzecchiato Ivana Mrazova per il suo peso, invitandola a dimagrire per tornare ad essere bella. L'atteggiamento di Ignazio Moser non è piaciuto ai telespettatori, che potrebbero allora decidere di punirlo votando a favore della permanenza di Cristiano Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Insomma, l'ex ciclista è sempre più a rischio eliminazione... Non sarà l'unica eliminazione della serata: tre Vip saranno costretti ad abbandonare il gioco. Considerando che Giulia De Lellis, Aida Yespica e Daniele Bossari sono già in finale, a rischio sono Luca Onestini, Ivana Mrazova, Lorenzo Flaherty, Raffaello Tonon e uno tra Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser. Il “termometro” social indica tra i più a rischio Lorenzo Flaherty, e chi sopravviverà alla prima nomination...

ELIMINATI GF VIP 2: PRONOSTICO MOSER VS MALGIOGLIO

Ignazio Moser stasera avrà modo di riabbracciare Cecilia Rodriguez, visto che il Grande Fratello Vip 2 la farà ritornare nella Casa per qualche minuto. Ma la coppia potrebbe essere destinata a ritrovarsi definitivamente stasera, visto che l'ex ciclista è in nomination con Cristiano Malgioglio. E stando all'umore che traspare dai social, potrebbe essere Ignazio Moser il principale indiziato a lasciare il reality in semifinale, quindi ad un passo dall'ultima puntata. “Vai fino in fondo”, aveva dichiarato il padre del giovane concorrente, incoraggiandolo, ma i pronostici non sono a favore del ragazzo. E poi, va detto, non è facile sfidare Cristiano Malgioglio, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip per la sua simpatia e spontaneità. I telespettatori potrebbero decidere di sostenerlo nel duello con Ignazio Moser nella speranza che riesca poi ad arrivare alla finale del reality, visto che è stato uno dei concorrenti più “incisivi” di questa edizione.

