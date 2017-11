FRANCESCA MICHIELIN/ Tra ‘mare’ e ‘Vulcano’, il grande ritorno da Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa)

Francesca Michielin, ospite oggi a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio: dall'ultimo singolo uscito "Io non abito al mare" al disco Vulcano, il grande ritorno in tv della "nuova" Elisa

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Francesca Michielin a Che fuori tempo che fa

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo video, Francesca Michielin è riuscita a mantenere alta l'attenzione per Vulcano, l'album che la cantautrice di Vicenza distribuirà il prossimo gennaio. Il nuovo singolo si intitola invece Io non abito al mare, scritto in collaborazione con Calcutta e con al centro una storia d'amore travolgente, simboleggiata nella clip da uno spazio bianco. La regia è stata affidata a Giacomo Triglia, fortemente voluto dall'artista così come la location, Gibellina. Una splendida cornice siciliana e della provincia di Trapani, che rende onore al Cretto di Burri e gli conferisce visibilità nazionale. Questa sera, lunedì 27 novembre 2017, Francesca Michielin sarà invece ospite di Che fuori tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 1 e molto probabilmente suonerà la sua nuovissima e fresca uscita: il titolo scelto dalla cantautrice per il suo nuovo singolo racchiude alla fine quella nostalgia tipica dovuta ad un'assenza, ad una mancanza di cui si ha ricordo ma che non si ha mai assaporato. La Michielin ha sottolineato questo concetto in uno scritto poetico che ha destinato alcuni giorni fa alla newsletter de Il Corriere della Sera, in cui descrive come il mare l'abbia travolta con la sua musica fatta di archi e corni, immagini di onde che si infrangono sulle onde e molto altro ancora. "Mi sono persa davvero, ho il mare nella testa", scrive, ossessionata da quei luoghi che sono ormai parte della sua essenza, in perfetto contrasto con quell'oceano di vento e montagne in cui è invece cresciuta.

FRANCESCA MICHELIN, UNA GIOVANE MA FULMINANTE CARRIERA

Nata nel febbraio del '95 a Bassano del Grappa, Francesca Michielin ha incontrato la musica a soli nove anni, quando ha iniziato a studiare pianoforte. Appena tre anni più tardi avviene la sua prima partecipazione ai cori locali, per poi debuttare nel 2001 nelle Under Donne di X Factor, sotto la guida attenta di Simona Ventura. Una vittoria significativa che ha dato il via alla sua carriera, con un trampolino di lancio con Distratto, il suo singolo d'esordio che l'ha portata a cavalcare la classifica della Sony fino a raggiungere il primo posto. Partecipa inoltre al fianco di Chiara Civello al Festival di Sanremo del 2012, al fianco di Chiara Civello, e nello stesso anno pubblica un nuovo album, Riflessi di me. E' il primo che la vede compositrice e scrittrice dei suoi stessi testi: anche in questo caso un successo che viene confermato dalla quarta posizione nella classifica del nostro Paese dedicata ai dischi. Ottiene invece il certificato di disco d'oro per il suo singolo Sola, estratto dallo stesso album, mentre il disco di platino le viene assegnato per le 30 mila copie vendute di Cigno Nero, il singolo che la Michielin ha realizzato con il rapper milanese Fedez. In molti la chiamano la "nuova" Elisa, ma lei è Francesca e come tale sta ottenendo una successo davvero fulminante, tra le poche ad essere emersa per davvero dalla marea indistinta di tanti Talent musicali nostrani.

© Riproduzione Riservata.