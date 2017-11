FRANCESCO MOSER/ I suoi messaggi per il figlio Ignazio protagonista al GF Vip 2 (Che fuori tempo che fa)

Francesco Moser è ormai al centro dell'attenzione per via della presenza del figlio Ignazio al Grande Fratello Vip 2. Stasera sarà ospite di Che fuori tempo che fa

Francesco Moser (Lapresse)

Francesco Moser è ormai al centro dell'attenzione per via della presenza del figlio Ignazio al Grande Fratello Vip 2. Il celebre campione di ciclismo di certo non ha bisogno di presentazioni e ha dimostrato in tante settimane - e pochissime interviste - di avere le idee chiare sulla presenza del giovane Moser all'interno della Casa più spiata d'Italia. In una sua recente intervista al settimanale Chi, ha infatti sottolineato di non essere d'accordo con il comportamento tenuto dal figlio nel reality, soprattutto per via dell'armadiogate, lo scandalo che ha creato scalpore fra i milioni di telespettatori e fan del reality. Questa sera Francesco Moser sarà ospite di Fabio Fazio su Rai 1 e del suo programma Che fuori tempo che fa, dove di certo le domande sull'esperienza gieffina del figlio non mancheranno. Il celebre ciclista ha deciso tra l'altro di interrompere il silenzio dietro cui si era trincerato inizialmente per fare una sorpresa al figlio nel corso della precedente puntata del reality, destinandogli un videomessaggio emozionante. Una carrellata di tutti i momenti trascorsi insieme, ovviamente al fianco della fedele bicicletta. Quello che è emerso, da quel padre ha insegnato a Ignazio a pedalare, è forse il consiglio più adatto in una famiglia di corridori: "non farti mettere sotto da nessuno e arriva fino in fondo".

FRANCESCO MOSER, LA CARRIERA NEL CICLISMO

Ex ciclista e professionista italiano, Francesco Moser ha alle spalle diverse vittorie con la maglia rosa. Due volte campione del Giro d'Italia, per non parlare delle diverse corse a scala nazionale e internazionale, fra cui la vittoria del campionato del mondo di ciclismo su strada e molte altre ancora. Sono numerose le vittorie registrate da Moser in tanti anni di carriera, oltre 270, e che lo hanno reso il ciclista italiano che detiene il maggior numero di successi, riuscendo persino a superare l'antico rivale Giuseppe Saronni. Anche a livello mondiale non ha nulla da invidiare: è terzo, subito dopo Eddy Merckx e Rik Van Looy. Una famiglia di ciclisti professionisti quella di Francesco Moser, dato che i suoi esordi nello sport sono avvenuti al fianco dei tre fratelli Enzo, Diego e Aldo, e che lo fece volare già a 20 anni verso la vittoria della medaglia d'argento nei Giochi del Mediterraneo, tenuti a Smirne nel '71. La fine della sua carriera ciclistica avverrà 17 anni più tardi, quando Moser deciderà di dedicarsi all'attività vitivinicola ereditata dal padre Ignazio e che gli ha dato modo di stringere ancora di più il legame con i tre figli Francesca, Carlo e Ignazio.

© Riproduzione Riservata.