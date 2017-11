FROZEN / Disney accusata di plagio: Let it Go sarebbe stato copiato dal cantante cileno Jaime Ciero

La Disney è stata accusata di plagio dal cantante cileno Jaime Ciero: secondo lui Let it Go, canzone della colonna sonora di Frozen, sarebbe stata copiata da Voler.

27 novembre 2017 Redazione

Demi Lovato e Disney accusate di plagio

La canzone Let it Go, brano portante della colonna sonora di Frozen - Il regno di ghiaccio, potrebbe essere un plagio: è quanto sostiene il cantante cileno Jaime Ciero che ha notato delle incredibili affinità tra la hit del famoso cartone animato e il suo singolo Volar del 2008. Per questo l'artista sudamericano ha deciso di citare la Disney, accusandola di avere copiato il suo singolo sotto diversi punti di vista: "Volar è un successo internazionale, ascoltata milioni di volte e finita in diverse classifiche, tra le canzoni più ascoltate. Le somiglianze, che sono innegabili, riguardano le combinazioni, le strutture, gli attacchi, le melodie, i testi, i temi e la produzione". La richiesta economica è chiara: Ciero vuole parte dei guadagni del film, sia per quanto riguarda la musica che il marketing.

Frozen, Let it Go: la canzone della Disney è un plagio?

Il cantante cileno Jaime Ciero ha accusato la Disney di plagio: a suo avviso Let It Go sarebbe stata copiata dal suo singolo Volar del 2008. La hit, colonna sonora di Frozen, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale nel 2014, si è aggiudicata il Grammy per la miglior canzone scritta per il visual media e ha venduto circa 11 milioni di copie. Non solo, è stata talmente amata da adulti e bambini da piazzarsi nella Top 5 nella classifica di vendita americana Billboard. La denuncia è arrivata sia contro la Disney, che Idina Menzel (ha cantato e inciso la versione originale) e Demi Lovato, protagonista della versione cinematografica. Scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, la hit è stata tradotta anche in italiano con il titolo 'All'alba sorgerò' e cantata da Serena Autieri (doppiatrice di Elsa). Anche da noi ha avuto un buon riscontro di pubblico, venendo certificata Disco d'Oro. Clicca qui per ascoltare la versione originale di Volar, che in effetti presenta dalle innegabili affinità con Let It Go. Si tratta davvero di un plagio?

