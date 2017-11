Filippa Lagerback / Come ha reagito al rapporto nato tra Daniele Bossari e Aida Yespica? (GF VIP 2)

Come ha reagito Filippa Lagerback di fronte all'avvicinamento del compagno Daniele Bossari alla bella Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2? Ecco cos'è accaduto

27 novembre 2017 Anna Montesano

Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Come avrà preso Filippa Lagerback l'avvicinamento tra il suo Daniele Bossari e Aida Yespica nella Casa? Nessuno nella Casa del Grande Fratello Vip 2 sa che Daniele Bossari e Aida Yespica non sono stati eliminati, bensì sono i due nuovi finalisti. Per tutta qiuesta settimana i due hanno vissuto nella flower spa da soli ed è qui che è nato un rapporto che forse nessuno si aspettava. Tra i due non c'è mai stato grande dialogo in Casa, cosa spesso palesata da entrambi; nella flower spa tutto sembra essere cmabiato. I due si sono molto avvicinati all'altro, si sono aperti su cose personali e non e, inevitabilmente, il fascino della Yespica ha colpito anche Bossari. Non è facile stare h 24 chiusi in pochi centimetri quadri sempre a stretto contatto e Daniele lo sa bene. Non sono mancati commenti di apprezzamento per Aida in confessionale, ma è sempre qui che Daniele ha mandato un messaggio alla sua dolce metà: “Filippa, io al posto tuo sarei gelosissimo e a quest’ora avrei già scavalcato questi muri, ma stati tranquilla. Non vedo l’ora di uscire e di vederti e di fare tanto tanto l’amore con te”.

IL RAPPORTO CON DANIELE BOSSARI

Daniele infatti tiene a freno gli ormoni anche perchè nel suo cuore c'è solo Filippa e la bellissima conduttrice lo sa bene, per questo non c'è stata alcuna reazione furiosa o infastidita di fronte alle immagini di Daniele e Aida. Ricordiamo che in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la Lagerback ha raccontato come è nata la loro storia d'amore: "Lui mi ha definito la ‘donna dei suoi sogni' dopo avermi visto in una pubblicità di una birra che avevo fatto nel 1994. Ci siamo, però, conosciuti più tardi: era il 2000, lui conduceva Fuego, io viaggiavo molto per lavoro. Alla quinta intervista che mi ha fatto, non sapeva più cosa chiedere e si è fatto lasciare il numero. Da lì siamo diventati amici, ha iniziato a corteggiarmi. Ovunque mi trovassi per lavoro, arrivava sempre un suo fax d’amore. Li conservo ancora tutti, ma purtroppo sono ormai sbiaditi". Di fronte a queste dichiarazioni è ben comprensibile perchè si tratti di una coppia così solida.

© Riproduzione Riservata.