Finalisti Bake Off Italia 2017/ Carlo, Malindi e Tony: il web si mobilita per la finale

I finalisti della quinta edizione di Bake Off Italia sono Carlo, Malindi e Tony. Venerdì 1° dicembre andrà in onda su Real Time la finale del programma condotto da Benedetta Parodi.

27 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Bake Off Italia 5 su Real Time

Sono Carlo, Malindi e Tony i tre finalisti di Bake Off Italia 5 che si sfideranno per conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale nell’ultima puntata del talent culinario in onda venerdì 1 dicembre in prima serata su Real Time. Per il gran finale a Villa Annoni arriveranno i parenti dei tre finalisti, ma anche Cristina Parodi la sorella della conduttrice Benedetta. Ma conosciamo meglio i tre finalisti. Carlo Beltrami, 36 anni è sposato e padre di tre figli. Nella semifinale il serramentista di Casnigo ha ottenuto il grembiule blu di migliore di puntata. In finale ci sarà anche Tony Anania di Milazzo, amico–rivale di Beltrami, e Malindi Donvito di Bassano del Grappa. Il web sembra aver condiviso la scelta dei finalisti, su Twitter si leggono infatti commenti positivi per i tre pasticceri amatoriali: “Carlo è un uomo come ormai ne fanno pochi”, “Sto riguardando le ultime puntate di #BakeOffItalia dato che me l’ero perse e ribadisco: o vince Tony o vince Tony” e “So già che Malindi non sarà la vincitrice, ma per me lo è eccome! #BakeOffItalia”.

IL WEB SI MOBILITA PER LA FINALE

Il finalista a vantare il maggio numero di sostenitori sembra Carlo. Dopo la straordinaria vittoria in Europa League dell’Atalanta, la Val Gandino e la Bergamasca si sono mobilitate per sostenere il serramentista all’insegna dell’hashtag #forzacarletto. L’unica ad aver commentato l’accesso alla semifinale è stata Malindi, con un breve post sul suo profilo Facebook: “Tu chiamale se vuoi, Emozioni. #bakeoffitalia #finale #malindivainfinale”, ha scritto la giovane di Bassano del Grappa.

