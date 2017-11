Finalisti Grande Fratello Vip 2017/ Pronostico, chi vivrà l'ultima settimana con Giulia, Daniele e Aida?

Pronostico finalisti Grande Fratello Vip 2017: chi vivrà l'ultima settimana nella Casa con Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Aida Yespica? Luca Onestini, Raffaele Tonon e Ivana favoriti

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Pronostico finalisti Grande Fratello Vip 2

Sarà una serata ricca di sorprese e colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2017. La semifinale di oggi, lunedì 27 novembre, è il penultimo atto del reality show condotto da Ilary Blasi, quindi oggi conosceremo i nuovi finalisti che si andranno ad aggiungere a Giulia De Lellis, Aida Yespica e Daniele Bossari. Attraverso eliminazioni di varia natura, tre Vip saranno costretti ad abbandonare il gioco, mentre gli altri si giocheranno la vittoria finale nell'ultima puntata. Dovendo fare un pronostico dei concorrenti che possono arrivare all'ultima puntata, non possiamo partire dai concorrenti più amati di questa edizione tra quelli che non sono già nel gruppo dei finalisti. Ci riferiamo a Luca Onestini e Raffaello Tonon, coppia ribattezzata “Oneston” che è apprezzata dal pubblico per simpatia e spontaneità. A loro potrebbe unirsi Ivana Mrazova, partita in sordina in questa edizione del Grande Fratello Vip. Sembrava destinata a finire subito fuori dal gioco per la sua incapacità di mettersi in mostra, ma proprio questa caratteristica ha colpito il pubblico, che è rimasto sorpreso dalla modella ceca per la sua semplicità. Senza dubbio anche l'avvicinamento a Luca Onestini potrebbe incidere sulle sue possibilità di arrivare in finale...

FINALISTI GRANDE FRATELLO VIP 2017: IL PRONOSTICO

Aida Yespica, Daniele Bossari e Giulia De Lellis sono già in finale, ma stasera conosceranno i concorrenti che vivranno con loro l'ultima settimana al Grande Fratello Vip 2017. Il concorrente meno accreditato è Lorenzo Flaherty, nonostante abbia dimostrato attraverso il televoto di essere gradito al pubblico. Ma di fronte ad una scelta importante i telespettatori potrebbero decidere di far tornare lui a casa e quindi di premiare i loro beniamini. Al momento sembrano avere in tasca le chiavi della finale Luca Onestini, Raffaello Tonon e Ivana Mrazova. Quest'ultima potrebbe essere insediata da Cristiano Malgioglio se quest'ultimo riuscisse a vincere il duello con Ignazio Moser al televoto. Siamo ovviamente nei complessi meandri dei pronostici, quindi sbilanciarsi è difficile, se non attraverso le sensazioni emerse nei dibattiti sui social e in Rete. Elementi sufficienti per fare delle previsioni, ma non per azzeccarle. Scopriremo se sono giuste solo stasera...

