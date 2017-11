GLI IMPLACABILI/ Su Rai Movie il film con Clark Gable e Jane Russel (oggi, 27 novembre 2017)

Gli implacabili, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 novembre 2017. Nel cast: Clark Gable, Jane Russel e Robert Ryan, alla regia Raoul Walsh. Il dettaglio della trama.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Rai Movie

RAOUL WALSH ALLA REGIA

Il film Gli implacabili va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola western (titolo in lingua originale: The Tall Men) che è stata prodotta nel 1955, diretta da Raoul Walsh e interpretata da Clark Gable e Jane Russel. A vestire i panni del capitano Ben Allison è l'attore americano Clark Gable, tra le star del panorama cinematografico hollywoodiano dagli anni '30 ai '60. Ricordato soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film Via col vento, nel corso della sua carriera ha vinto l'Oscar come Miglior attore protagonista nel 1935 per "Accadde una notte", diventando la settima star del cinema americano più importante al mondo secondo l'American Film Institute. La trama de Gli implacabili è stata liberamente tratta dal romanzo omonimo scritto da Heck Allen. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GLI IMPLACABILI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

I protagonisti della storia sono Ben e Clint Allison, due fratelli provenienti dal Texas che per sopravvive compiono piccoli furti ai danni degli abitanti di piccoli villaggi. Dopo un lungo viaggio, nel pieno della stagione invernale, approdano nello Stato del Montana. Natahn Stark, un importante uomo d'affari, propone loro di collaborare ad un'operazione commerciale che ha per oggetto la vendita di un ingente numero di capi di bestiame. Ben e Clint, allettati dall'interessate opportunità, accettano la proposta. I loro compito sarà quello di recarsi nuovamente in Texas, dove la mandria dovrà essere venduta. Nel corso del viaggio si imbattono in una violenta bufera di neve che li costringe a trovar al più presto un riparo. Poco dopo, Ben trae in salvo l'affascinante Nellie Turner, aggredita da un tribù indiana. La donna, dopo aver rifiutato la corte del povero Ben, accetterà le lusinghe di Nathan Stark, sotto la cui tutela partirà assieme ai fratelli Allison per portare a termine la loro missione commerciale. Il viaggio sarà tutt'altro che semplice. I tre protagonisti dovranno infatti fare i conti con le continue aggressioni delle tribù indiane stanziate in quei territori. Quando Ben e Clint riescono a concludere con successo la missione, il ricco uomo d'affari del Montana cerca di far arrestare Ben, che riuscirà a dimostrare la propria innocenza, decidendo di far ritorno in Texas ancora amareggiato dal rifiuto di Nellie, di cui è ancora innamorato.

© Riproduzione Riservata.