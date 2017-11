GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 27 novembre 2017: quali coppie si divideranno?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 27 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Owen decide di partire con Megan. Il viaggio rivelerà il passato dei fratelli.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 5°, dal titolo "Zona di pericolo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: Amelia (Caterina Scorsone) inizia a prepararsi per sottoporsi all'operazione al cervello, sotto l'attenta guida di Thomas (Greg Germann). Decide però di non informare la madre di quello che sta succedendo, convinta che non sarà presente come nel giorno del suo matrimonio. Poco prima di andare a finire sul tavolo operatorio, il medico assegna ad ognuno degli amici un compito preciso nel caso in cui morisse, rimanesse un vegetale o qualcosa andasse storto. L'intervento alla fine riesce perfettamente, ma al risveglio appare ancora un po' intontita e gli amici iniziano a preoccuparsi. Meredith (Ellen Pompeo) rimane al fianco della cognata tutta la notte, mentre Richard (James Pickens Jr.) e la Bailey (Chandra Wilson) fanno diversi colloqui per cercare un nuovo specializzando. Poco dopo, Amelia si riprende del tutto e viene assistita da DeLuca (Giacomo Gianniotti), che si oppone a far intervenire Thomas per una manovra. Meredith invece controlla lo stato di salute di Megan (Abigail Spencer) ed entrambe realizzano di aver spinto Nathan (Martin Henderson) a scegliere l'altra. A due giorni di distanza dall'operazione, Amelia non ha ancora ripreso a parlare e rifiuta gli antidolorifici per evitare di ricadere nel vortice delle dipendenze. Non appena riesce a migliorare, i medici notano che parla solo francese. Nel frattempo, Megan decide di abbandonare l'ospedale dopo aver scoperto che il figlio adottivo non sta più mangiando, ma Meredith le fa capire che potrebbe solo peggiorare le cose per entrambi. Al terzo giorno di riabilitazione, Amelia parla finalmente la sua lingua, ma l'entusiasmo iniziale di Meredith si spegne quando scopre che non ricorda che il fratello è morto. Più tardi, Nathan contatta Meredith fingendo che Farouq abbia una malattia del sangue, in modo che possano farlo espatriare in America con un visto medico. Quella sera, Richard si presenta dalla famiglia in compagnia di Maggie (Kelly McCreary), senza avvisare la moglie. Dopo aver litigato a lungo, Jackson (Jesse Williams) scopre che il nonno gli ha lasciato un quarto di milioni di dollari in eredità e la madre cerca di fargli capire di non sprecarlo in beneficienza. Al quarto giorno, Amelia viene lasciata libera di tornare a casa, ma crede che ci sia qualcosa che non va. Jo invece inizia a capire che l'ex marito condizioni ancora ogni sua mossa, mentre Meredith raggiunge l'aeroporto in cui sono appena atterrati Riggs e Farouq. Quella sera, Owen (Kevin McKidd) chiede ad Amelia di ritornare a casa, mentre Arizona (Jessica Capshaw) scopre che la figlia vuole ritornare a vivere con lei.

ANTICIPAZIONI 27 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "ZONA DI PERICOLO"

Owen decide di accompagnare la sorella a fare un viaggio in California, dove la donna ha intenzione di iniziare una nuova vita al fianco di Nathan e del figlio Farouk. Lungo la strada, i tre ricorderanno gli anni vissuti in Iraq al campo militare: in quel periodo Nathan aveva deciso di offrire a Megan una collana che in realtà aveva acquistato tempo prima per Meredith. Per questo la donna aveva realizzato che era stata tradita ed aveva deciso di respingerlo. Anche se il loro nuovo fidanzamento è una buona notizia, Megan continua a provare una grande sofferenza per quell'evento del passato. Ricorda inoltre che il fratello le aveva rivelato solo all'ultimo momento la verità e di quanto si fosse sentita tradita anche da Owen. In attesa dell'arrivo dei due fratelli, Nathan invece fa la conoscenza di Farouk e cerca di aiutarlo a destreggiarsi con la sua nuova vita. Decide inoltre di chiudere definitivamente ogni legame con Meredith, così come Owen interrompe la relazione con Amelia una volta scoperto che nessuno dei due è veramente felice.

